Ojciec Krzysia Dymińskiego wyłowił kolejne ciało. "Miałem jakieś przeczucie, potrzebę wypłynięcia"

To warszawska enklawa spokoju. Zaraz za drzewami jest stacja metra. Osiedle Przyjaźń zachowało swój powojenny urok

Warszawa. Ojciec Krzysztofa Dymińskiego wyłowił kolejne ciało

W minioną sobotę Daniel Dymiński wyłowił z Wisły ciało ok. 40-letniego mężczyzny. - Ustaliliśmy z Agnieszką, że popływam, bo miałem jakieś przeczucie, potrzebę wypłynięcia. Sprawdzam miejsca, które wcześniej typujemy. Po chwili znalazłem człowieka, ale to nie Krzysztof. Niech jego rodzina zazna spokoju - przekazał. Trwają czynności mające na celu ustalenie tożsamości zmarłego oraz okoliczności jego śmierci.​

Czytaj dalej pod materiałem wideo

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wcześniej, 28 marca br., pan Daniel został poproszony o pomoc w poszukiwaniach na rzece San: - Już po 40 minutach odnaleźliśmy ciało osoby poszukiwanej przez służby od paru miesięcy. Według nieoficjalnych informacji, należało do młodej kobiety.

W sierpniu ubiegłego roku odnalazł w Wiśle ludzką czaszkę, która mogła znajdować się w niej od co najmniej 70 lat.

Rok temu ojciec Krzysia Dymińskiego odnalazł w rejonie mostu Północnego ciało zaginionego Damiana G. († 34 l.). Kilka dni wcześniej - odnalazł też ciało innej zaginionej osoby.

Podczas licznych poszukiwań dodatkowo odnaleziono zwłoki psa w worku oraz niezliczoną ilość rzeczy mogących należeć do osób zaginionych. Ojciec uratował także parę, która znalazła się w tarapatach. Ich jednostka pływająca wywróciła się, a sami wpadli do wody. Pomimo wszystkich sukcesów odpowiedź na pytanie, co stało się z Krzysiem, wciąż pozostaje zagadką, ale rodzice nie tracą nadziei na odnalezienie syna.