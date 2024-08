Ukochana Hakiela uderza w Cichopek! Nie gryzła się w język

Już wszyscy wiedzą, że Marcin Hakiel nie zatańczy w nowej, 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Szybko pojawiły się plotki, że stoi za tym Katarzyna Cichopek, która nie życzy sobie byłego męża w Polsacie, którego właśnie staje się gwiazdą. I choć wszyscy szepczą o tym po kątach, znalazła się osoba, która jasno wyraziła się na ten temat. To ukochana Marcina Hakiela, która właśnie jest z nim w ciąży. Dominika nie gryzła się w język i ostro poleciała po Cichopek!

Wszystko wydarzyło się na oficjalnym profilu Dominiki na Instagramie. Ciężarna ukochana Hakiela odpowiadała tam na pytania swoich fanów. Oczywiście padły też te o jego brak w TzG i o Cichopek. Dominika uznała, że nic jej nie ogranicza i wygarnęła całą prawdę "prosto z mostu"!

- To chyba nie jest tajemnica... Marcina nie będzie w "TzG" przez byłą małżonkę. Widocznie był ból, że Marcin bierze udział w najpopularniejszym programie w stacji. Sami pomyślcie... Komu by to przeszkadzało, że dwoje ludzi, którzy już dawno się rozstali, pracowali w jednej telewizji? Uważam, że jest to po prostu nie w porządku wobec niego i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Tym bardziej, że z tego, co wiem, osoba zainteresowana bardzo cieszy się ze swojego "sukcesu" pozbycia się Marcina. Zastanówcie się, kto tu ma na czyim punkcie obsesję - napisała ciężarna ukochana Hakiela.

Fani zapytali też nową partnerkę Marcina Hakiela, czy chciałaby poznać jego byłą żonę. Jeden z fanów zwrócił uwagę, że w końcu obie będą matkami jego dzieci. W tym przypadku Dominika także nie chciała "niczego owijać w bawełnę i odpaliła: - Zdecydowanie nie. Nie szukam nowych koleżanek.

Marcin Hakiel w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" nie miał szczęścia do partnerki. Musiał zatańczyć z Dagmarą Kaźmierską, która ostatecznie musiała się rozstać z programem z powodu koszmarnego skandalu. Hakiel nie pojawił się więc nawet w finałowym odcinku TzG, bo nie miał z kim zatańczyć. Polsat nie dał mu niestety w nowym sezonie na szczęśliwe zakończenie tej historii. W 15. edycji "Tańca z gwiazdami" Marcina nie zobaczymy wcale.

