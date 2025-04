Zalewam wrzątkiem i płuczę naparem włosy, a od miesięcy nie muszę ich rozjaśniać u fryzjera. Naturalny sposób na blond włosy

Emily Ratajkowski i Sydney Sweeney wywołały poruszenie w Meatpacking District! Wszystko przez to

Chyba każda kobieta, która kiedykolwiek rozjaśniła włosy, potwierdzi, że blond z czasem żółknie, pasma tracą blask i w efekcie fryzura traci swój pierwotny wygląd. Prawda jest taka, że o blond włosy trzeba dbać w szczególny sposób. Oprócz odpowiedniego nawilżania pasm warto stosować kosmetyki tonujące odcień, dzięki czemu jego blask zachowa się na dłużej. W tym celu możny myć włosy szamponami z fioletowym pigmentem lub zastosować domowe płukanki na blond włosy. Warto także zadbać o kondycję pasm, gdyż jasne kosmyki, zwłaszcza gdy są często rozjaśnianie, stają się słabe, suche i łamliwe. Dlatego właśnie z tego względu należy wprowadzić do swoje codziennej pielęgnacji naturalne maski i płukanki, które pomogą nadać piękny odcień blondu, ale też zadbają o nasze włosy. Ja od kilku miesięcy stosuję tę domową płukankę do blondu, a moje pasma są pełne blasku i to bez wizyty u fryzjera. Jak ją przygotowuję? Zalewam wrzątkiem jeden składnik, czekam, aż ostygnie i płucze w naparze swoje kosmyki.

Naturalna płukanka do blond włosów. Rozjaśnia pasma i nadaje im blasku

Tę naturalną płukankę do blondu przygotowuję na bazie rumianku. Regularnie stosowana płukanka z rumianku rozjaśnia włosy i nadaje im złotych refleksów. Dla lepszego efektu, płukanie włosów rumiankiem warto wykonywać po każdym ich myciu. Taką płukankę wykonuje się z koszyczków rośliny, czyli z kwiatków. Zalej 2 torebki herbaty rumiankowej 500 ml wrzątku. Dodaj łyżeczkę miodu dla jeszcze lepszego efektu i poczekaj, aż napar ostygnie. Umyj włosy i kiedy będą jeszcze lekko wilgotne, spłucz je naparem z rumianku. Następnie wysusz i gotowe.

Płukanka z rumianku na włosy. Właściwości

Rumianek nie tylko znakomicie rozjaśnia pasma, ale też dba o ich kondycję. Napar z rumianku pomaga ograniczyć wypadanie włosów, wzmacnia je, wygładza i nabłyszcza. Pasma są mocniejsze, mniej łamliwe, a do tego szybciej rosną.

Domowe sposoby na blond włosy

Domowe sposoby na rozjaśnianie włosów, pozwolą ci uzyskać upragniony blond bez farbowania.

Sok z cytryny

Kwas zawarty w cytrynie na­ło­żo­ny na pa­sem­ka usu­wa pig­ment z wło­sa. Wymieszaj her­ba­tę ru­mian­ko­wą, sok z cy­try­ny, miód, olej ko­ko­so­wy i wo­dę. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i polej nimi umyte wcześniej włosy. Jeśli jest ciepło, to możesz wystawić je na działanie promieni słonecznych.

Ocet jabłkowy

Ocet jabłkowy potrafi skutecznie odbarwić pasma. Wy­mie­szaj 1 szklan­kę wo­dy z 2 łyż­ka­mi octu jabł­ko­we­go i so­kiem z po­ło­wy cy­try­ny. Tak przygotowaną płukaną polej włosy i podgrzej je suszarką lub wystaw na słońce. Po 20 minutach umyj głowę jak zwykle.