Marcin Hakiel dzieci. "On chciałby więcej"

Marcin Hakiel ma trójkę dzieci: syna Adama (16 l.), córkę Helenę (12 l.) i syna Romeo (5 mies.). Dwie pierwsze pociechy ma z Kasią Cichopek, czyli kobietą, która przez 14 lat była jego żoną. Najmłodsza z kolei jest owocem związku z obecną partnerką - Dominiką Serowską. Romeo jest jej pierwszym dzieckiem, ale raczej nie ostatnim. Marcin Hakiel bowiem w roli ojca czuje się znakomicie i wcale nie ma dość rodzicielskich obowiązków. Z nieco większą rezerwą do następnego powiększenia rodziny podchodzi Dominika Serowska. Partnerka tancerza nie pali się do zajścia w kolejną ciążę, ale pojawił się inny pomysł. Chodzi o adopcję! Kobieta w rozmowie z Pudelkiem ujawniła treść prywatnych rozmów z ukochanym.

On chciałby więcej. Z jednej strony pozytywnie to przyjmuje, bo to dla mnie jako kobiety komplement, że on chce mieć więcej dzieci ze mną i że tak szybko chce, teraz już w tym momencie. Co najmniej jedno, jeśli nie więcej, taką dostałam informację. Ja nie do końca. Ja byłabym za adopcją. Jeśli miałabym się decydować, to chyba chciałbym adoptować

- podkreśliła Dominika Serowska.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska adoptują dziecko. To nie wszystko: "U niego jest pełna chata"

Celebrytka zwraca uwagę na straszny los porzuconych noworodków. - Jest tyle biednych maluchów zostawionych w szpitalach po porodzie, co jest dla mnie straszne. Chciałabym takiemu dziecku dać dom, ciepło i zrekompensować mu to, że ktoś na samym początku życia go tak potraktował - dodała. Co ciekawe, Marcin Hakiel problemu w adopcji nie widzi, ale uważa, że nie wyklucza to starania się o potomstwo własne. Tancerzowi chyba marzy się małe domowe przedszkole! Dominika zdaje się aż tak wielkiego entuzjazmu nie podzielać, co jednak raczej nie oznacza twardego weta.

Tajemnica ciąży partnerki Marcina Hakiela. Dominika Serowska ujawnia kulisy

Marcin mówi, że spokojnie adopcja, ale swoje jeszcze też możemy. U niego jest pełna chata. Ja zwariuję. (...) On mnie pewnie tak zaskoczy, że ja nawet nie będę wiedziała, że jestem w ciąży

- stwierdziła z przymrużeniem oka partnerka Marcina Hakiela.

