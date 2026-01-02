Gwiazdy pokazują wstrząsające kulisy sekty! "Głosowali, czy mamy żyć czy umrzeć"

Miejscowość Majdan Kozłowiecki do dziś budzi mroczne skojarzenia. To właśnie tam działała tajemnicza sekta „Niebo”, która przez lata przyciągała ludzi obietnicą uzdrowienia i duchowego zbawienia. Na jej czele stał Bogdan Kacmajor, uznawany przez wyznawców za proroka i uzdrowiciela leczącego przez nakładanie rąk. Po latach o dramatycznych kulisach funkcjonowania wspólnoty opowiada Sebastian Keller, były członek zboru, który spędził w nim pięć lat.

Wstrząsająca prawda o sekcie Niebo

Swoje doświadczenia Keller opisał w książce "Niebo. Pięć lat w sekcie". Zbór Leczenia Duchem Świętym „Niebo” działał od 1990 roku w Majdanie Kozłowieckim niedaleko Lubartowa i dziś już nie istnieje. O zgromadzeniu znów zrobiło się głośno za sprawą serialu HBO Max "Niebo. Rok w sekcie", którego scenariusz inspirowany jest wspomnieniami Kellera. W produkcji zmieniono niektóre postacie, zamiast Bogdana pojawia się Piotr, w którego wciela się Tomasz Kot, jednak sama sekta istniała naprawdę, a opisywane wydarzenia wstrząsają.

Sebastian Keller w Niebie został sparowany z Anetą, która według zasad wspólnoty została jego żoną, choć nie w świetle polskiego prawa. Para doczekała się dzieci. Gdy w 1994 roku ich córka miała zaledwie pół roku, między małżonkami zaczęło dochodzić do konfliktów. W odpowiedzi władze zboru zdecydowały, że powinni zostać rozdzieleni, co miało pomóc im "zmądrzeć". Keller podkreśla jednak, że członkowie sekty długo próbowali ich godzić, rozmawiali z nimi i pomagali przejść kryzys. Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać.

"Żona zaczęła się stawiać"

Moja żona w Majdanie Kozłowieckim zaczęła coraz bardziej się stawiać. Zauważyłem, że ona już tak w ogóle nie pasuje. Faktem jest, że Kacmajor nigdy jej nie lubił (…). Ale widziałem, że teraz Aneta w ogóle nie pasuje do tego świata, jest wyobcowana

- pisał Keller.

Sąd ostateczny nad małżeństwem

Punktem zapalnym okazał się moment, w którym Aneta zaklęła, mówiąc o Grażynie Kacmajor, partnerce Bogdana. W sekcie było to traktowane jak "obraza majestatu", ponieważ "Grażyna była w sekcie jak żona cara". To właśnie wtedy zapadła decyzja o zorganizowaniu nad małżeństwem sądu ostatecznego. Od rana w domu powtarzano, że po zachodzie słońca będą "ostre jatki".

Na nocne zebranie zwołano cały zbór. Decyzja miała dotyczyć dalszego losu Sebastiana i Anety. Kacmajor ogłosił, że to on jest "głównym sędzią tego świata", a osoby z jego otoczenia to "starcy siedzący na tronach z Apokalipsy Świętego Jana".

Już wtedy i ona, i ja byliśmy na przegranej pozycji. O ile wcześniej miałem względy u Kacmajora, o tyle teraz byłem już dla niego nikim

- wspomina Keller.

Podczas sądu mężczyzna usłyszał, że to on odpowiada za zachowanie żony, bo jako mąż nie potrafił jej kontrolować i strofować. W pewnym momencie przywódca zapytał Sebastiana, co czuje. Ten odpowiedział, że ma dreszcze przechodzące od nóg przez całe ciało, Aneta również odczuwała chłód.

Oznaczało to, że ja jestem letni, a Aneta zła. A więc ja po śmierci byłbym wypluty, a moja żona skazana na piekło

- relacjonuje autor.

"Głosowali, czy mamy żyć czy umrzeć"

O losie małżeństwa głosowali najbliżsi współpracownicy Bogdana, w tym Grażyna oraz Andrzej, uznawany za jego prawą rękę.

Głosowali, czy mamy żyć czy umrzeć. To nie były żarty, oni naprawdę mówili: życie albo śmierć. Byłem przerażony.

Ostatecznie jeden głos przesądził o tym, że para otrzymała "życie". Kacmajor dodał jednak, że gdyby zapadł inny werdykt, "wyszedłby z niego zimny duch", który zabiłby zarówno Sebastiana, jak i Anetę. Te słowa na zawsze zapisały się w pamięci byłego członka sekty jako dowód, do jakich granic manipulacji i psychicznego terroru posuwał się przywódca "Nieba".

"Niebo. Rok w piekle": 2 odcinek serialu już dostępny w HBO Max. Zobaczymy, jak Sebastian coraz głębiej wchodzi w strukturę sekty i traci kontakt z rzeczywistością. Zafascynowany Piotrem, zaczyna odcinać się od matki i dawnego życia, wierząc, że w "Niebie" odnalazł sens i uzdrowienie. To opowieść o narodzinach fanatyzmu – o tym, jak potrzeba miłości i akceptacji może przerodzić się w ślepe oddanie.

