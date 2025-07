Kasia Cichopek na swoim facebookowym profilu opublikowała fotki w białym wdzianku. Napisała: "My już po" - no i się zaczęło! Natychmiast posypały się gratulacje od fanów aktorki, którzy kibicują jej i Maciejowi Kurzajewskiemu właściwie od momentu, gdy ich relacja ujrzała światło dzienne.

Co prawda było wokół niej nieco sensacji, bo zakochani postanowili, że stworzą związek jeszcze wówczas, gdy Katarzyna była mężatką, ale wielbiciele gwiazdy i tak trzymają kciuki za miłosny sukces tej dwójki. Cel? Oczywiście ślub!

Zobacz także: Kasia Cichopek już po ślubie z Maciejem Kurzajewskim?! "My już po" i zdjęcia w białej sukience mówią wiele. Ale gdzie jest obrączka?

Internauci dokładnie przyjrzeli się wakacyjnym zdjęciom, do których Katarzyna pozowała w długiej, białej sukni i wydali werdykt: ślub już był! Ale czy na pewno? Na palcu Cichopek nie błyszczy obrączka, a aktorka niczego nie potwierdziła wprost.

Co prawda napisała "My już po" na Facebooku, ale na Instagramie dodała "...wakacjach". Ten dopisek nie zmienił zdania wiernych fanów gwiazdy "m jak miłość", którzy na fotkach umieszczonych w sieci dopatrzyli się nawet zamazań w okolicy palców, które mają być dowodem na zaślubiny.

Zobacz także: Kasia Cichopek zostawiła dzieci byłemu i poleciała do Grecji? Tak dzielą się opieką. Wakacje nie są wyjątkiem

W masie komentarzy pod wpisem Cichopek znalazł się i ten od menadżera Kasi odpowiadającego za jej (i Kurzajewskiego) transfer do Polsatu. Patryk Wolski rzucił: "Udało się!" i dodał czerwone serduszko, czym tylko dolał oliwy do ognia plotek i domysłów.

Zobacz także: Kasia Cichopek w Grecji: Tak sexy-mama łapie słońce i pręży wdzięki!

Sam Kurzajewski jakiś czas temu wspomniał o ślubie z Cichopek i dodał, że nie będą się tą informacją chwalić.

Nam się żyje bardzo dobrze. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Budzę się rano uśmiechnięty. Kiedy otwieram oczy, to widzę Kasię też uśmiechniętą. Jesteśmy szczęśliwi, dlatego że odnaleźliśmy siebie i to jest największym błogosławieństwem. Jest nam ze sobą po prostu bardzo dobrze. Ślub byłby i myślę, że będzie dobrym dopełnieniem. (…) To nie jest taka wiadomość, którą chcielibyśmy się dzielić ze światem. Jak to się stanie, to na pewno powiemy o tym. A kiedy to się stanie? Jak to się stanie? Jak do tego dojdzie, to już zostawiamy wyłącznie sobie - opowiadał w rozmowie ze Światem Gwiazd.