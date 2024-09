Beata Kozidrak ma nowego obrońcę! Kto by się spodziewał!

Nie widziałem tego występu, ale nie sądzę, żeby Beata zrobiła coś, co wykracza poza jej styl. Artysta na scenie może zrobić wszystko. Bo potem i tak całą odpowiedzialność on sam ponosi. Najważniejsze, żeby to akceptowali jego fani. Na koncertach Marilyna Mansona dantejskie rzeczy się działy, było nawet pozorowane ucinanie głowy, ale jego publiczność wiedziała, czego się spodziewać, idąc na koncert. Artyści różne rzeczy na scenie robili. Występowali pijani, nadzy albo rozwalali gitary – opowiadał Hołdys. - Madonna też jest po 60-ce i zachowuje się na scenie seksownie i wyzywająco. A poza tym, Beata jest już po rozwodzie, może się czuje swobodniejsza?