Tajemnicza choroba Beaty Kozidrak. Siedem słów od menadżerki. Jest nadzieja!

Beata Kozidrak tajemnicza choroba. Wokalistka zespołu Bajm się nie poddaje

Beata Kozidrak jeszcze jesienią 2024 roku dawała popisy na scenie. Wielkie kontrowersje w społeczeństwie wywołał jej sensualny taniec podczas koncertu w Szczecinie. Artystka wiła się, kucała, a nawet wytknęła język i włożyła palec do ust. Potem filmik z występu trafił do sieci i w komentarzach zrobiła się niezła burza. Pod koniec listopada nadeszły okropne wiadomości o zdrowiu Beaty Kozidrak. Odwołane zostały koncerty, a wokalistka Bajmu nie pokazywała się publicznie. Tajemnicza choroba gwiazdy zaniepokoiła fanów. W końcu w styczniu przemówiła do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wprost powiedziała, że jest w trakcie leczenia, a choroba zaskoczyła ją "tak nagle". Poddawać się jednak absolutnie nie zamierza.

Będę walczyć dzięki waszemu uporowi i tym, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem gotowa. Zrobię wszystko, żeby stanąć na scenie, a wtedy ją rozniosę

- zapewniła Beata Kozidrak na specjalnym nagraniu.

Beata Kozidrak pojawi się gali Fryderyki 2025? Menedżerka zabrała głos

W tym tygodniu nadeszły nowe wiadomości o artystce. Tym razem bardzo pozytywne. Wokalistka Bajmu została bowiem nagrodzona Złotym Fryderykiem 2025 "za całokształt twórczości". Czy oznacza to, że osobiście pojawi się na uroczystej gali, by odebrać prestiżową statuetkę? Na pewno na powrót Beaty Kozidrak czeka cała Polska. Czy jest szansa na to, że wokalistkę grupy Bajm zobaczymy 5 kwietnia w Krakowie? Na tamtejszej Tauron Arenie odbędzie uroczysta Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyki 2025. "Fakt" skontaktował się w tej sprawie z menadżerką Beaty Kozidrak. Padło siedem słów, które niosą pewną nadzieję.

Niech ta kwestia pozostanie niespodzianką. Pozdrowienia ciepłe

- powiedziała tajemniczo Ewa Tutka.

Beata Kozidrak przeboje

Przypomnijmy, że Beata Kozidrak karierę rozpoczęła jeszcze jako nastolatka. I to z wielkim przytupem. W 1978 roku z zespołem Bajm zdobyła drugie miejsce na konkursie debiutów podczas festiwalu w Opolu. Nagrodzony został wówczas utwór "Piechotą do lata". Potem Beata Kozidrak wylansowała wiele przebojów, przede wszystkim z Bajmem, choć miała też hity w karierze solowej. Wśród największych przebojów śpiewanych przez Beatę Kozidrak znajdują się takie kawałki jak: "Dwa serca, dwa smutki", "Józek, nie daruję ci tej nocy, "Nie ma wody na pustyni", "Szklanka wody", Myśli i słowa", "Biała armia", "Ta sama chwila", "Różowa kula" czy "Nagie skały". Wokalistka w przeciwieństwie do wielu koleżanek nie tylko pisze teksty piosenek, lecz także od czasu do czasu komponuje.

Pod galerią znajduje się Szybki QUIZ nie tylko dla fanów. Beata Kozidrak czy Urszula. Kto śpiewa te kawałki?

W galerii prezentujemy najciekawsze stylizacje Beaty Kozidrak

Autor:

Szybki QUIZ nie tylko dla fanów. Beata Kozidrak czy Urszula. Kto śpiewa te kawałki? Pytanie 1 z 15 "Dmuchawce, latawce, wiatr" śpiewa: Beata Kozidrak Urszula Następne pytanie