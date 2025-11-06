Rozwód Opozdy i Królikowskiego. Tak partnerka Antka wyglądała na rozprawie! Są razem już od 3 lat

Burzliwy koniec show-biznesowej bajki. Opozda i Królikowski na ścieżce rozwodowej!

Joanna Opozda i Antek Królikowski byli jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu, ale dziś ich związek to już zamknięty rozdział, choć formalności ciągną się w nieskończoność. Aktorka i jej partner stanęli na ślubnym kobiercu w sierpniu 2021 roku, lecz ledwie kilka miesięcy później media obiegła wiadomość o ich rozstaniu.

W międzyczasie urodził się ich synek Vincent, a zamiast szczęścia wydarzył się dramat: plotkowano o zdradzie, w tle były konflikty rodzinne, walka o alimenty i rozprawy sądowe. Joanna oskarżała Antka o brak wsparcia finansowego, podczas gdy on zapewniał, że wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Oprócz bitew o pieniądze były też starcia o wolność! A konkretnie o zakończenie małżeństwa.

Aktorska para zdecydowała o rozwodzie na początku 2022 r., ale sprawa ruszyła dopiero w lutym 2024 roku. Opozda początkowo wnioskowała o rozwód z orzeczeniem o winie, jednak ostatecznie miała zrezygnować z żądania, by przyspieszyć rozwód. Jednak końca i tak nie widać.

Czy zeznania Izabeli Banaś coś zmienią?

Izabela, partnerka Królikowskiego, zeznawała. Tak wyglądała w sądzie!

6 listopada w sądzie, gdzie toczy się postępowanie rozwodowe Opozdy i Królikowskiego stawili się aktor oraz jego ukochana, z którą Antek jest już od około 3 lat. Partnerka wciąż żonatego aktora jest jednocześnie mamą jego drugiego dziecka. Zakochani wspólnie wychowują małą Jadzię, która jest oczkiem w głowie Antoniego. Związek tej dwójki wydaje się rozwijać w dobrym kierunku.

Podczas 5. rozprawy rozwodowej świadkiem była właśnie Izabela. Partnerka Królikowskiego do sądu przyszła z Antkiem. Była ubrana w beżowy garnitur w prążki (na beż ostatnio postawiła też rozwodząca się Agnieszka Kaczorowska), czarną koszulę i płaszcz. Postawiła na naturalny wizernek - rozpuściła długie włosy, zrezygnowała z mocnego makijażu. Szczupłą figurę podkreśliła paskiem związanym w talii.

Królikowski, który wydawał się czuć w sądzie całkiem swobodnie, też wyglądał elegancko w czarnej koszuli i piaskowej marynarce. W końcu uda mu się rozwieść?

