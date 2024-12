Małgorzata Rozenek ubrała choinkę i wyjechała... do Dubaju. Pokazała niesamowite zdjęcia!

Krystyna Janda w nekrologu podsumowała Stanisława Tyma. To u niej widziano go po raz ostatni

Kilka dni temu Małgorzata Rozenek-Majdan udekorowała dom w świąteczne ozdoby. Na nagraniu, które wrzuciła na Instagram widzimy pięknie przystrojony domu. Znajdziemy tam wielkie gwiazdy betlejemskie, wieńce bożonarodzeniowe i oczywiście drewniane figurki dziadków do orzechów.

Całość dopełnia ogromna choinka rozświetlona w salonie. Kolory, które dominują u Perfekcyjnej Pani Domu, to czerwień, zieleń i błysk. Jest wprost bajkowo. Internautom przypomina dom wprost z „Kevina Sam w Domu”.

Magicznie

Trochę przypomina Kevina sam w domu

Jeśli można, to moja opinia: jest cudnie, nastrojowo, więcej światła niż czerwieni. Uważam, że bardzo udane dekoracje, ale.....najpiękniejszy jest HENRYK

- piszą internauci.

Dom pięknie przystrojony na święta już czeka, ale rodzina Majdanów zdecydowała się wyjechać. Zaledwie trzy dni po ozdobieniu domu opuścili go, aby przyjechać do Dubaju. Małgorzata Rozenek opublikowała piękne kadry. Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek-Majdan. Tak zaczęła się jej popularność

Małgorzata Rozenek-Majdan z wykształcenia jest prawniczką, lecz swoje życie poświęciła karierze medialnej. Przez widzów szklanego ekranu została poznana za sprawą jej męża, aktora Jacka Rozenka. W 2007 wystąpiła gościnnie w programie Zacisze gwiazd na antenie TVP. Występowała jako gość w programach Polsat Café: Kobieta Cafe i Zrozumieć kobietę. Od 2012 jest związana zawodowo z Grupą TVN. W latach 2012–2014 prowadziła program Perfekcyjna pani domu i to tam zyskała na niesłabnącej od tego momentu popularności.

W 2022roku wraz z politykami Koalicji Obywatelskiej i lekarzami zainaugurowała zbiórkę podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy, którego za zadaniem jest m.in. przywrócenie refundacji in vitro przez państwo. W ramach tej działalności została także wiceprzewodniczącą Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla in vitro". W 2023 roku wygłosiła w Sejmie przemówienie na temat in vitro.