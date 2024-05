Polska nie ma szczęścia do reprezentantów czy reprezentantek w konkursie Eurowizja. Od czasu występu Edyty Górniak, która w 1994 roku zajęła drugie miejsce, wynik nie został pobity. Możemy za to pochwalić się wspaniałymi sukcesami na dziecięcej wersji wydarzenia, zwanego Eurowizja Junior. Roksana "Roxie" Węgiel oraz Wiktoria "Viki" Gabor dały nam zwycięstwo i to nie byle jakie, bo dwa razy z rzędu. Znakomicie poradziła sobie także Sara James, która co prawda nie wygrała, ale zajęła drugie miejsce, a później podbiła światową publikę w amerykańskiej odsłonie "Mam Talent", gdzie dotarła do finału, zdobywając złoty przycisk od najbardziej wymagającego jurora, którym jest Simon Cowell. Nic więc dziwnego, że wśród fanów Eurowizji istnieje przekonanie, że to któraś z dziewczyn powinna kiedyś pojechać na dorosłą Eurowizję i pokazać, jak to się robi. Niewykluczone, że to marzenie wkrótce zostanie spełnione. Najpierw Roxie Węgiel przebąkiwała coś o udziale w konkursie, a teraz okazuje się, że występem jest zainteresowana Sara James. Sama zainteresowana zabrała głos na ten temat, natomiast fani dosłownie oszaleli ze szczęścia. Eksperci uważają, że wokalistka miałaby ogromne szanse, by nawet zwyciężyć Eurowizję 2025.

Sensacja! Eurowizja 2025 będzie nasza. Polska wystawi PEWNIAKA? "Wszyscy na nią zagłosują"

Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie miałaby się odbyć Eurowizja 2025. Konkurs ma mieć miejsce w Szwajcarii, czyli w kraju ostatniego zwycięzcy, którym był Nemo. Według Blick, najbardziej prawdopodobny jest okres od 12 do 18 maja, co oznacza, że finał Eurowizji 2025 odbyłby się w sobotę, 17 maja, a półfinały 13 i 15 dnia tego miesiąca. Czy Sara James weźmie w nich udział, reprezentując Polskę? To staje się coraz bardziej możliwe. W wywiadzie dla TVML piosenkarka wyznała, że chciałaby wystąpić.

- Ja się zastanawiam bardzo mocno. Bardzo lubię Eurowizję, śledzę ją, w tym roku też śledziłam i trzymałam kciuki za Lunę. (...) Myślę, że bym chciała na pewno, ale to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie w przyszłym roku, czy w ogóle będą chcieli mnie ludzie w Polsce. Zobaczymy, jeszcze nic nie wiem, ale zobaczymy - stwierdziła Sara James.

W mediach społecznościowych i stricte eurowizyjnych zawrzało. Ludzie zgodnym głosem przekonują: "tak, będziemy cię chcieli w Polsce". Sara James ma doskonałe warunki głosowe, bardzo dobry styl, akcent, prezencję sceniczną - wszystko to, co na Eurowizji jest pożądane. W dodatku wzbudzałaby emocje, jako przedstawicielka dziecięcej odsłony konkursu, gdzie stawiała pierwsze kroki. Zwyciężyła "The Voice of Poland", zachwyciła w amerykańskim "Mam Talent", zajęła 2. miejsce w Eurowizji Junior. To zaledwie kilka z jej sukcesów. Czy do listy będzie mogła doliczyć wygraną na Eurowizji 2025? Zdaniem ekspertów, "wszyscy na nią zagłosują". Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że to się być może spełni. Trzymamy kciuki!

