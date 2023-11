Michał Szpak niczym Jezus. Wokalista pokazał zdjęcie z urodzin i oburzył fanów: "Gdzie twoja tolerancja?"

Michał Szpak to naczelny skandalista. Po raz kolejny zaskoczył wypowiedzią

Michał Szpak szokuje nie tylko na scenie, ale też w życiu prywatnym. Ostatnio poruszył temat korekty płci. - Może się okaże, że pojadę do Tajlandii, zrobię sobie cycki i będę Michaliną? - stwierdził. - Mam totalną potrzebę eksploracji. Porównam to niefortunnie do Michaela Jacksona. Zmienił siebie, stał się innym człowiekiem. Jedna część mnie bardzo się do tego wyrywa. Połowa. Druga połowa mówi mi: "Spokojnie. Przemyśl to. Na pewno tego chcesz? Bo to proces nieodwracalny - powiedział u Żurnalisty.

Michał Szpak przebrał się za Jezusa? Zdjęcie z urodzin muzyka wywołało burzę

W swoje urodziny zaskoczył po raz kolejny. Wszystko przez strój w którym do złudzenia przypomina Jezusa. "Chrystusowe 33. W ten nowy etap wchodzę z marzeniem na dłoni pt. >>Nadwiślański mrok<<" - napisał. W komentarzach pojawiły się nie tylko życzenia. "A dlaczego nie przebrałeś się za Mahometa? Oczekujesz szacunku dla osób LGBT, a sam szydzisz z czyjejś wiary? Gdzie twoja tolerancja i poszanowanie praw drugiego człowieka? Może zamiast Michał powinieneś mieć na imię Hipokryzja?" - grzmi jedna z fanek.

Na razie nie doczekała się odpowiedzi.