Idealne prezenty na Dzień Matki

W krajach zachodnich nie tylko specjaliści od medycyny naturalnej, ale także konwencjonalni lekarze przepisują pacjentom „zielone recepty”, sugerują „leśne kąpiele” i zalecają codzienny kontakt z przyrodą. Dlaczego? Mamy twarde badania na to, że godzinny spacer w parku czy lesie poprawia samopoczucie, zmniejsza stany lękowe, ale również pomaga w późniejszej koncentracji. Natura w sposób cudowny odpręża i uspokaja, bo kontakt z zielenią obniża poziom kortyzolu, nawet o kilkanaście procent. Zmniejsza się też stężenie adrenaliny we krwi i reguluje tętno. Przyroda pomaga także w umacnianiu więzi międzyludzkich, sprawia, że mamy silniejsze poczucie przynależności do wspólnoty, mamy ochotę pomagać i opiekować się innymi. Niech to wszystko, plus fakt, że godzina z Mamą sam na sam jest bezcenna (wreszcie będziecie mogły naprawdę porozmawiać!) – stanie się inspiracją dla Waszej relacji. Dzień Matki to najlepszy moment, aby zapoczątkować tę nową, świecką i świetną tradycję!

Zobacz także: Nakładam na wilgotne włosy raz na 7 dni. Po zmyciu są gładkie i lśniące niczym tafla. Maska na suche włosy

A po spacerze podaruj Mamie coś, co będzie mogła wykorzystać tylko i wyłącznie dla siebie – kosmetyk dopasowany do jej potrzeb. Zerknij na nasze propozycje!

Połączenie innowacyjnego retinoidu i krzemu organicznego w pielęgnacji pro-aging – aby wydobyć ponadczasowe piękno skóry dojrzałej – czyli Sesderma RETISIL Krem kontur oczu do intensywnej pielęgnacji konturu oczu i ust. Zmniejsza widoczność cieni pod oczami, a także spłyca zmarszczki wokół oczu i ust. Wygładza linie mimiczne, zwiększa jędrność i niweluje oznaki zmęczenia.

SPRAWDŹ: Sesderma RETISIL krem kontur oczu 180 ZŁ/30 MLRemedium na utratę jędrności skóry i piękny, naturalny lifting – czyli Mediderma SENS-AGE LIFT GLOBAL RESTRUCTURING Intensive krem liftingujący. Natychmiast wygładza i napina skórę. Doskonale nawilża skórę suchą i zniszczoną.

SPRAWDŹ: Mediderma SENS-AGE LIFT GLOBAL RESTRUCTURING Intensive krem liftingujący 280 ZŁ/50 ML

Duet modelujący, liftingujący i ujędrniający skórę, czyli EISENBERG Paris The Eye Serum oraz Firming Remodeling Cream to gwarancja efekt ujędrniającego i odbudowującego liftingu, który Twoja Mama pokocha.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris The Eye Serum 379 ZŁ/15 ML

SPRAWDŹ: EISNBERG Paris Firming Remodeling Cream 479 ZŁ/50 ML

Wszystkie produkty EISENBERG Paris dostępne są stacjonarnie w SEPHORA i na sephora.pl

Mocne i gęste włosy bez względu na wiek czy hormonalne zmiany w jednej kapsułce, czyli - Medilâge cheveux femme. Preparat zawiera AnaGain™ Nu, czyli ekstrakt z pędów grochu zwyczajnego (suplementacja nim przyczynia się do redukcji wypadania włosów o 33,9 proc. w ciągu miesiąca), Keranat™, czyli ekstrakt z nasion prosa (zgodnie z badaniami klinicznymi, 91 proc. uczestników po jego zastosowaniu zaobserwowało spadek wypadania włosów o 50 proc.), oraz krzemionkę – składnik budulcowy naturalnie występujący w tkance łącznej (tutaj pochodzi z pędów bambusa).

SPRAWDŹ: Medilâge cheveux femme 473 ZŁ/30 kapsułek

Widoczne odmłodzenie rysów twarzy – natychmiast! czyli - YOSKINE VOLUMETRY EXPERT. Nawilżające serum modelujące owal twarzy, szyję i dekolt. To skoncentrowane serum wolumetryczne, które zapewnia natychmiastowe napięcie skóry, co wpływa na widoczne odmłodzenie rysów twarzy. Kontur staje się wymodelowany.

SPRAWDŹ: YOSKINE VOLUMETRY EXPERT

Nawilżające serum modelujące owal twarzy, szyję i dekolt 169,99 ZŁ/30 MLWzmocnienie bariery ochronnej skóry, neutralizacja skutków stresu oksydacyjnego i procesów zapalnych, czyli - ZO Skin Health Daily Power Defense. To zaawansowane serum chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem powodowanym przez wolne rodniki i wspomaga naturalne procesy.

SPRAWDŹ: ZO Skin Health Daily Power Defense 780 ZŁ/50 M

i Autor: materiały prasowe Dzień Mamy