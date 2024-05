Wielki powrót Reksia. Bajkowy klimat zachwyci niejednego

Groza w Świętochłowicach. 4-latek zniknął z placu zabaw. To, co stało się potem, nie mieści się w głowie!

W dn. 25-26 maja br. na wszystkich gości czekać będzie mnóstwo atrakcji: oficjalna premiera książki „Kocia Szajka i zaginione bajki” (której akcja toczy się na terenie Studia Filmów Rysunkowych) połączona ze spotkaniem autorskim z Agatą Romaniuk, twórczynią serii o czworonożnych detektywach, seans pilotażowego odcinka nowej bajkowej produkcji „Bystre Oczka”, kino plenerowe oraz warsztaty filmowe dla całej rodziny.

- Chciałam, aby w najnowszym tomie o kocich przygodach, najmłodsi wyruszyli w kolejną podróż po Polsce. Wspólnie zwiedzimy zakamarki Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku- Białej, czyli miejsce narodzin wspomnianego już Reksia, ale również takich produkcji, jak: „Bolek i Lolek”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Kuba i Śruba”, a także „Pampalini łowca zwierząt”. Ale to nie wszystko - mówi Agata Romaniuk, autorka serii książek o „Kociej Szajce”.

- Ruszymy także ulicami miasta u stóp Beskidu Śląskiego odwiedzając także miejski rynek kultowy bar mleczny Pierożek, lodziarnię Jednorożek, cukiernię Delicję i oczywiście pomnik Reksia zlokalizowanego na szlaku Bajkowe Bielsko-Biała. Bardzo bym chciała, aby wspomnienie Reksia i tym samym powrót do czasów dzieciństwa wywołało u rodziców, czy dziadków małych czytelników, jeśli nie wzruszenie to chociaż nutę nostalgii - dodaje Romaniuk.

Nowe miejsce na kulturalnej mapie Polski

Po ponad dwóch latach, zakończyła się budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO, nowego miejsca na kulturalnej mapie Polski, w którym przez cały rok na zwiedzających czekać będą wystawy, seanse filmowe w Kinie Kreska, zajęcia edukacyjne i wydarzenia artystyczne. Wszystkie atrakcje oparte będą na blisko 80-letnim dorobku bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, w którym powstały kultowe animowane seriale m.in. o przygodach Bolka i Lolka, psa Reksia czy Pampaliniego.

Jedną z głównych atrakcji OKA będzie multimedialna i interaktywna wystawa stała, zlokalizowana na dwóch kondygnacjach, poświęcona historii Studia oraz procesowi tworzenia animacji. Zwiedzający zobaczą jak powstaje film rysunkowy: od pierwszej postawionej kreski, przez stworzenie postaci, tła, aż po ożywienie i udźwiękowienie obrazu. Wystawa (dedykowana od lat 6) to nie lada gratka tak dla małych, jak i dużych. Zapoznamy się tu z technologiami i etapami powstawania filmów rysunkowych. Zwiedzający będą mogli wcielić się w rolę reżysera i samodzielnie stworzyć własną animację.

- Celem, który przyświecał nam podczas tworzenia Centrum Bajki i Animacji OKO było podtrzymanie tradycji oraz w ciekawy, nowoczesny sposób opowiedzenie kilkudziesięcioletniej historii bielskiego Studia Filmów Rysunkowych. Chcieliśmy zaciekawić najmłodszych gości, którzy być może dopiero u nas po raz pierwszy zetkną się z takimi bohaterami, jak Reksio, Bolek i Lolek, Baltazar Gąbka, czy Smok Wawelski, a u ich rodziców czy dziadków obudzić te najmilsze wspomnienia z dzieciństwa – mówi Karolina Lorenc, zastępca dyrektora do spraw organizacyjnych Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

- OKO to edukacyjna platforma międzypokoleniowa, gdzie nasi goście będą mieć możliwość uczyć się poprzez zabawę, wykorzystując najnowocześniejsze techniki multimedialne. Tu wszystko jest możliwe i każdy może być kim chce, ale co by się nie działo – kończy się happy endem. To największa tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale również w tej części Europy - dodaje.

Co jeszcze w programie?

Jak już wspominaliśmy wyżej - w amfiteatrze odbędzie się oficjalna premiera „Kociej Szajki i zaginionych bajek” połączona ze spotkanie autorskim z Agatą Romaniuk, twórczynią serii o czworonożnych detektywach. Pisarka przybliży małym słuchaczom najnowsze przygody Komandosa, Loli, Morfeusza, braci Pikseli, Bronki i Poziomki, których akcja toczy się nie gdzie indziej, jak w… OKU, a także opowie co zainspirowało ją do stworzenia już ośmiu tomów o perypetiach futrzastych detektywów.

Akcja ósmego tomu przygód autorstwa Agaty Romaniuk, chociaż zaczyna się całkiem spokojnie, od wspólnego oglądania przez koty „Wieczorynki” - starego dobrego Reksia, już po kilku stronach nabierze charakterystycznego dla całej serii tempa i przeniesie młodych czytelników do śląskiego Studia Filmów Rysunkowych. Tam nasi bohaterowie staną przed wyzwaniem odnalezienia nie tylko dawno niewidzianego taty Morfeusza, ale także zaginionych taśmy z odcinkami kultowej bajki, którą pamiętamy nie tylko my, ale także pokolenia naszych rodziców, a być może i dziadków, czyli nieśmiertelnego „Reksia”

Co istotne, w książce będzie można zobaczyć Reksia, dokładnie takiego jak w telewizji. Wszystko dzięki Halinie Filek - Marszałek, reżyserce i scenarzystce niektórych odcinków tego animowanego serialu, a prywatnie, żonie Lechosława Zygmunta Marszałka – twórcy słynnego czworonoga. Wyraziła bowiem zgodę na gościnne występy Reksia w najnowszym tomie przygód „Kociej Szajki”, którą jak wcześniejsze części zilustrowała Malwina Hajduk.

To nie wszystko! Kino Kreska zaprasza na premierę pilotażowego odcinka nowej bajkowej produkcji „Bystre Oczka”, w której głosu użyczyła aktorka Anna Guzik, seanse i warsztaty filmowe, kino plenerowe i gry terenowe dla całej rodziny. Odbędą się także koncerty improwizowane do filmów animowanych zespołów SzaZa oraz Koń.

W weekend otwarcia Centrum OKO interaktywna wystawa będzie czynna w godzinach od 12:00 do 18:00. Bilety na zwiedzanie wystawy stałej w dniach 25 – 26 maja br. - zostały już wyprzedane, ale właściciele serdecznie zapraszają na wszystkie wydarzenia towarzyszące, które odbywają się w ten weekend i są otwarte dla zwiedzających.

Bilety na wystawę można kupić online na stronie www.sfr.pl (dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia mogą wejść bezpłatnie), który następnie w formie załącznika PDF zostanie wysłany na podany adres mailowy. Wejścia w weekendy będą odbywać się o godzinach: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Natomiast od wtorku do piątku: 9.00, 11.00, 13.00.

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO to miejsce dla całych rodzin, dlatego zapraszamy zarówno dzieci, rodziców, jak i dziadków. Każdy – mały czy duży - znajdzie tu coś dla siebie. Więcej szczegółowych informacji na temat inauguracji Interaktywnego Centrum Bajek i Animacji OKO w Bielsku - Białej znajduje się na stronie www.sfr.pl