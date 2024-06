Wstrząsająca relacja narzeczonej skatowanego Marcina. "Do samego końca go dobijali"

Do poważnego wypadku doszło na S1 w tunelu w Lalikach. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów. Jak informuje Ratownictwo Medyczne w Żywcu, z 10 pasażerów aut, 8 udzielono pomocy medycznej z czego 5 pacjentów przewieziono do szpitali.

Dwie kobiety, obywatelki Słowacji w wieku 17 i 34 lat zostały ciężko ranne. Na pomoc został wysłany śmigłowiec LPR, jednak z uwagi na warunki pogodowe nie był wstanie dolecieć.

Przyczyny wypadku nie są znane, ustali je policja.