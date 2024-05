Klaudia Latosik: Edukatorka seksualna śmiało mówi o seksie seniorów!

Co on ma na nogach?

Razem z Olgą Żukowicz zostałyście nagrodzone statuetką w dziedzinie Psychologii podczas Vivelo Book Awards za książkę „Najlepsze przed Tobą”. Sądzisz, że dzięki tej lekturze więcej zacznie się mówić o seksie seniorów?

Jesteśmy bardzo dumne i szczęśliwe, że temat seksualności osób po 60. roku życia został zauważony i doceniony w kategorii Psychologia. Nasza książka nie tylko edukuje, ale też przełamuje silne społeczne tabu, jakim jest seksualność osób starszych.

Czy dzisiejsze babcie są bardziej wyzwolone w sprawach seksualnych niż te dwadzieścia czy trzydzieści lat temu?

Tego, co było kilka dekad temu, tego nie wiem, ale wciąż jednym z największych hamulców jest to, jak społeczeństwo traktuje seksualność osób dojrzałych. Niestety wciąż panuje silne przekonanie, że kiedy przechodzimy na emeryturę zawodową, to jednocześnie przechodzimy na emeryturę seksualną. Stąd osoby dojrzałe wycofują się z życia seksualnego, bo myślą, że seks już nie jest dla nich, że to już minęło i w pewnym wieku się seksu nie uprawia, a pragnienia i potrzeby towarzyszą nam przez całe nasze życie, ponieważ jesteśmy seksualni od narodzin aż do śmierci.

Odbierając nagrodę podziękowałaś swojej mamie i zdradziłaś, że w twoim domu rozmawiało się o seksie.

Tak, moja mama miała bardzo otwarte podejście do ciała, cielesności i seksualności. Nie był to temat tabu. Mogłam z nią porozmawiać o wszystkim, stąd też zajęłam się tym tematem z taką otwartością i ciekawością i do dziś rozmawiamy o intymnych tematach. Moja mam czytała tę książkę, poleca ją koleżankom i mam nadzieję, że o seksie będziemy rozmawiać tak samo jak o innych obszarach naszego życia. Warto zwrócić uwagę, że jak mamy udane życie seksualne to wpływ na nasz dobrostan psychiczny i fizyczny.

Jesteś młodą kobietą. Skąd u ciebie zainteresowanie życiem erotycznym osób starszych?

Rzeczywiście zarówno mój wiek, jak i Olgi może budzić zdziwienie. Zrobiłyśmy to w jakimś sensie trochę dla siebie. Osobiście nie chcę żyć w świecie, w którym za jakieś dwadzieścia czy trzydzieści lat nie będę miała życia seksualnego. Ponadto zauważyłyśmy, że tym tematem nikt nie zajmuje się na poważnie. Oczywiście nie uczymy dojrzałych ludzi jak uprawiać seks, bo nie jesteśmy trenerkami, ale tworzymy przestrzeń, by o seksualności mówić, by pokazywać to z różnych perspektyw.

Jak osoby po 60. roku życia reagują na tę książkę?

Przeważają opinię, że dzięki tej książce ludzie poczuli się normalnie ze swoją seksualnością, że nie czują się, że coś z nimi nie tak. Pojawiła się większa akceptacja dla swojego ciała i tego, że na przestrzeni lat ono się zmienia. Na początku wiek jest barierą, ale potem ona znika. Mam do czynienia z osobami dojrzałymi, które np. nigdy wcześniej nie uprawiały seksu oralnego, a teraz się do tego przełamują.

Rozmawiała Martyna Rokita

Cała rozmowa z Klaudią Latosik w naszym materiale wideo

Klaudia Latosik – edukatorka seksualna opowiada o seksualności osób po 60. roku życia