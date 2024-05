Uwolnij swój naturalny blask. Te kosmetyki wtopią glow w Twoją skórę

SENSUM MARE od zawsze tworzy kosmetyki z myślą o kobietach. Tym razem marka poszła o krok dalej i zaprosiła do współpracy jedną z nich. Magdalena Suzynowicz to znana i lubiana influencerka, która na co dzień inspiruje Polki do tego, aby odkryły swoje naturalne piękno. Tak powstała multifunkcyjna linia kosmetyków ALGOGLOW, która odmieni każdą codzienną pielęgnację skóry twarzy w przyjemny rytuał. Kosmetyki łączą w sobie zalety rozświetlającego kremu korygującego z pielęgnacyjnym działaniem nawilżająco-liftingującym. Zostały stworzone, by nadać skórze promienny blask i naturalnie świeży koloryt, dzięki czemu skóra wizualnie wygląda młodziej i zdrowiej. Odpowiednio dobrane drobinki stapiają się ze skórą dając jej natychmiastowe rozświetlenie i ujednolicenie skóry, a wyjątkowa formuła daje komfort stosowania i pozostawia skórę zauważalnie wygładzoną, miękką w dotyku i pięknie rozświetloną.

Rozświetlający krem pod oczy ALGOGLOW

Rozświetlający krem do twarzy ALGOGLOW

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy nową linię ALGOGLOW, w której połączyliśmy skutecznie działające i najbardziej pożądane składniki aktywne ze wspaniałym i naturalnym efektem glow. Innowacyjna kompozycja dwóch peptydów poprawia jędrność skóry i zmniejsza widoczność zmarszczek, ekstrakt z lukrecji łagodzi i koi, a bogate kompleksy z algi brunatnej Laminaria oraz algi perłowej Sargassum muticum przyczyniają się do wizualnego odmłodzenia skóry. Jestem przekonany, że premierowe kosmetyki spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientek – mówi Łukasz Kołodziejek, współwłaściciel marki SENSUM MARE.

Premiera linii kosmetyków ALGOGLOW jest dla nas szczególnie wyjątkowa. Po raz pierwszy w historii marki zaprosiliśmy do współpracy influencerkę Magdę Suzynowicz, która jest idealnym odzwierciedleniem Kobiety SESNSUM MARE – jest silna i inspirującą. Ostatnie miesiące były okresem wytężonej pracy pomiędzy nami i UDAŁO SIĘ! Tak powstał krem pod oczy i krem do twarzy ALGOGLOW. Jestem przekonany, że premierowe kosmetyki pozwolą uwolnić naturalny blask każdej kobiecie zostały wszakże stworzone w duchu najgorętszych trendów w pielęgnacji: glass skin, natural glow i healthy look. Hasłem promującym nową linię jest: Uwolnij swój naturalny blask tym samy kreujemy i mocno promujemy trend GHS (Glovy |Healthy |Skin) – mówi Maciej Tęsiorowski, współwłaściciel marki SENSUM MARE.

i Autor: materiał prasowy SENSUM MARE

