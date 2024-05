Zmysłowa ucieczka w tropiki

Kiedy robi się cieplej, chętniej sięgamy po kosmetyki o egzotycznych aromatach. Dlatego linia MONOI Yves Rocher jest idealną propozycją na nadchodzące miesiące, bo już sama jej nazwa oznacza dosłownie „pachnący olej”. Same doznania aromatyczne to nie wszystko. Ponieważ marka Yves Rocher od zawsze czerpie z natury to, co najlepsze, tym razem bohaterem swoich produktów uczyniła olej monoi. Ten składnik pochodzi wprost z malowniczej wyspy Tahiti, otoczonej rafami koralowymi. Tamtejsze mieszkanki stosują go, by chronić skórę i włosy przed wysuszającym je słońcem. Olej monoi powstaje w procesie maceracji gardenii tahitańskiej (zwanej kwiatem tiaré) w oleju kokosowym, dzięki czemu zachowuje swoje niezwykłe właściwości. Działa jednocześnie odżywczo, kojąco i nawilżająco, a jego słodka i ciepła woń jest często określana mianem kultowego zapachu lata. Używany w tej gamie kosmetyków olejek monoi posiada oznaczenie pochodzenia geograficznego (PDO), świadczące o jego oryginalności.

Jednocześnie marka Yves Rocher po raz kolejny udowadnia, że nie jest jej obca przyszłość naszej planety. W linii MONOI pojawiła się właśnie nowość, idealna na lato i stworzona z myślą o środowisku.

Pielęgnacja w wersji eko

Według danych WWF Polska, każdego roku w oceanie ląduje aż 8 milionów ton plastiku. W wyniku ciągłego zaśmiecania rocznie przez tego typu odpady ginie aż 100 milionów ssaków morskich. Dlatego tym bardziej powinniśmy przyjrzeć się produktom, które stosujemy na co dzień i spróbować ograniczyć zużycie plastiku. Tu z gotową odpowiedzią przychodzi marka Yves Rocher, która właśnie wprowadziła do sprzedaży uzupełniacze żeli pod prysznic, podlegające w 100 proc. recyklingowi.

W linii Monoi zadebiutował szampon-żel pod prysznic Monoi refill Yves Rocher – 55,90 zł – 600 ml.

To kosmetyczny eko-uzupełniacz w dużej pojemności, którego opakowanie zostało wykonane w 90% z plastiku pochodzącego z recyklingu tworzyw sztucznych z wybrzeży Indii. Z szacunkowych danych wynika, że może to rocznie zmniejszyć ilość plastiku na przyoceanicznych plażach aż o 700 ton! Samo wykorzystywanie produktów typu refill zamiast kupowania kolejnych kosmetyków to z kolei świetny wkład w dobro planety. W eko-buteleczce kryje się bowiem ten sam pełnowartościowy produkt, oparty na cennym olejku monoi. Na dodatek jest wielofunkcyjny, co dodatkowo zmniejsza ilość plastikowych opakowań w łazience. Bazuje w 93% na składnikach pochodzenia naturalnego, ma naturalne PH i jest w 97% biodegradowalny. Żel skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia ze skóry, a jednocześnie działa zmiękczająco i kojąco. Z kolei szampon dodaje blasku włosom i dodatkowo wzmacnia końcówki. Kosmetyk jest bardzo wydajny, a jego kwiatowy, egzotyczny zapach na długo utrzymuje się na skórze.

Eko uzupełniacze dostępne są też w 8 innych zapachach:

Argan & płatki róż, Dzika alga & koper włoski, Kokos, Kwiaty łąkowe & wrzos, Malina & mięta, Mango & kolendra, Owies & gryka oraz Wanilia bourbon.

