Gwiazdor M jak miłość pokazał z kim spędził majówkę. To śliczna blondynka to jego dziewczyna? - ZDJĘCIA

Rafał Mroczek od lat spełnia się w roli gwiazdora "M jak miłość" i ojca 8-letniej Zosi. Na swoim profilu na Instagramie brat Marcina Mroczka publikuje najczęściej ZDJĘCIA samotne lub ewentualnie z córką. Tym razem jednak aktor zdecydował się pokazać jeszcze kogoś. Jak wyglądała majówka Rafała Mroczka?

Gwiazdor "M jak miłość" tym razem spędził wolny czas nie tylko ze swoją córką, ale i dwójką innych dzieci. Nie był jednak z nimi sam - towarzyszyła mu urocza blondynka z piękną kitą blond włosów! Kim jest ta dziewczyna?

- Nasza majóweczka w mieście. #ognisko #przyzachodziesłońca 🔥🌅😎 #nadwisłą - podpisał Mroczek ZDJĘCIA z majówki.

- To Twoja dziewczyna Rafi 😏 - od razu zapytała fanka.

- Family time , czego chcieć więcej 🫶🔥

- powrót do dziecięcych majówek 🤩 - dodał Mroczek i przemilczał odpowiedź na pytanie.

- Fajne ognisko.

- z dzieciakami najlepsze 🙌 - dodał aktor.

Na razie nie wiadomo, kim jest urocza blondynka, z którą Rafał Mroczek spędził majówkę. Urocza blondynka nie została oznaczona na ZDJĘCIACH. Może to po prostu mama dwójki dzieciaków, z którymi przyjaźni się Zosia?

