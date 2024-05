Oliwia Bieniuk dodała wzruszający wpis. Nieprawdopodobne jak upamiętniła Przybylską

Wstrząsające wyznanie Filipa Chajzera. Dwa razy chciał się zabić. To, co przeżył po tragicznej śmierci syna, wyciska łzy

Anna Przybylska z tego świata odeszła 5 października 2014 roku. Popularna aktorka przegrała walkę z rakiem trzustki. Mimo upływu wielu lat to jej rodzina dalej nie może pogodzić się z jej odejściem. Niedawno z okazji Dnia Matki Oliwia Bieniuk udostępniła w sieci przejmujący wpis.

Oliwia Bieniuk wspomina Annę Przybylską

W minioną niedzielę na instagramowym koncie Oliwii pojawiła się fotografia, na której można zobaczyć ją oraz jej ukochaną mamę. Dziewczyna nie zapomniała o tym, aby uczcić pamięć swojej Anny. Archiwalna fotka kobiet chwyta za serce.

Na InstaStories nie pojawił się żaden opis fotografii, a jedynie czerwone serce. Widać wyraźnie, że Oliwii cały czas brakuje mamy.

Jak zmarła Anna Przybylska?

Anna Przybylska przez rok zmagała się z rakiem trzustki. Walka 35-latki była bardzo ciężka i niestety zakończyła się tragicznie. Śmierć gwiazdy była ogromnym ciosem dla dzieci, partnera oraz wiernych fanów.

Ze śmiercią gwiazdy nie mogli pogodzić się także jej znajomi z branży. Większość po tragicznej informacji opublikowała w swoich mediach społecznościowych poruszające wpisy.

"Każdy, kto pracował z Anną, powie to samo - jak szedł do roboty, gdzie miał ją spotkać, to wiedział, że będzie miał fajny dzień. Bo będzie wesoło, miło. Była pełna życia, miała taki temperament, że ta radość, ten entuzjazm udzielał się innym. Taką ją chcę zapamiętać" - napisał Cezary Pazura.

Z kolei Tomasz Lis w rozmowie z dziennikarką portalu jastrzabpost.pl wyjawił, że Anna była cudowną osobą.

"Cudowna osoba. Słodka, dobra, ale też niesamowicie energetyczna. Z powerem. Z gotowością do rzucania wyzwania ludziom, którzy nie respektowali prywatności jej i jej rodziny. Tak więc pod tym względem była mi bliska" - wyjawił Lis podczas wywiadu.

