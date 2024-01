Prawda o relacjach Oliwii Bieniuk i jej brata. Anna Przybylska widzi to z zaświatów!

Mroczna tajemnica Macieja Damięckiego. Środowisko aktorskie nie chciało go znać

Oliwia Bieniuk to najstarsza córka Anny Przybylskiej, zatem siłą rzeczy najlepiej pamięta przedwcześnie zmarłą mamę. Młoda aktorka była bardzo mocno związana z matką. Gdy wkroczyła w dorosłość, poszła jej drogą i także znalazła swoje miejsce w świecie filmu. Oliwia Bieniuk w październiku 2022 roku została studentką Warszawskiej Szkoły Filmowej, a już na początku 2023 r. znalazła się w obsadzie serialu "Gliniarze". Być może w ślady Anny Przybylskiej pójdzie także jej starszy syn - Szymon, który właśnie skończył 18 lat. Z tej okazji publicznie życzenia złożyli mu i Jarosław Bieniuk, i jego córka i zarazem siostra Szymona - Oliwia Bieniuk. - Zdobywaj szczyty, bujaj w obłokach i tańcz z chmurami! 100 lat Szymuś! Kocham Cię! - napisał były piłkarz. Córka Anny Przybylskiej napisała z kolei krótko: "Sto lat!!! Kocham Cię" i dołączyła rozczulające zdjęcie z bratem z dzieciństwa.

Anna Przybylska dzieci: Oliwia Bieniuk, Szymon Bieniuk

Anna Przybylska na pewno cieszy się z zaświatów, widząc jakie relacje mają jej ukochane dzieci. Do tego Szymon - podobnie jak Oliwia Bieniuk - już może pochwalić się wielkimi sukcesami. W zeszłym roku syn Jarosława Bieniuka reprezentował Polskę w konkursie prawniczym. Na Instagramie pojawiły się fragmenty artykułów, w których wymieniono jego imię i nazwisko. Chłopak - podobnie jak taka - ma też talent do piłki nożnej, jednak nie zdecydował się na karierę zawodowego piłkarza. - Do 13. roku życia trenował, później zrezygnował, ale ma z tego przyjemność cały czas, gra amatorsko i mam nadzieję, że będzie trenował jak najdłużej. Ja oczywiście nie mam oczekiwań, żeby był zawodowym piłkarzem, ale chcę żeby uprawiał sport i cały czas się ruszał - mówił Jarosław Bieniuk w rozmowie z Wirtualną Polską.