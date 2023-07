Borys Szyc w dzikiej furii. Chodzi innego aktora! Grzmi o świństwie. "I co teraz?"

Młoda, piękna, zdolna - Oliwia Bieniuk, córka zmarłej aktorki i fotomodelki Ani Przybylskiej, w blasku reflektorów czuje się znakomicie. Idzie w ślady mamy? Sporo na razie na to wskazuje.

20-latka zaczynała od występów w „Tańcu z gwiazdami" w 2021 roku. Wraz z Michałem Bartkiewiczem - choć niektórzy jurorzy powątpiewali w taneczne umiejętności Oliwii - dotarli daleko, bo aż do 8. odcinka, w którym to odbył się półfinał.

W październiku 2022 r. Oliwia została studentką Warszawskiej Szkoły Filmowej Bogusława Lindy, a już na początku 2023 r. weszła do obsady serialu „Gliniarze". Gra Julię Szwarc, siostrzenicę komendanta Centralnego Biura Policji Roberta Szwarca, która przyjeżdża do Warszawy, by studiować psychologię, zadamawia się w biurze i wprowadza nieco zamieszania.

Jak dalej potoczy się kariera Oliwii Bieniuk w show-biznesie? Pewnie już niebawem się przekonamy. Chętnie pozuje na ściance, udziela się w mediach społecznościowych. Zobaczcie jej NAJNOWSZE ZDJĘCIA.