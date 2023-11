Monika Richardson z kartonem wina pędzi na czerwonym świetle. Co ona wyprawia?! Mamy zdjęcia

Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska byli razem przez kilkanaście lat. Mimo że nie mieli ślubu, żyli jak najlepsze małżeństwo. Razem wychowywali trójkę dzieci. Najpierw na świat przyszła Oliwia (w 2002 roku), cztery lata później urodził się Szymon. Po kolejnych pięciu latach pojawił się Jan. Niestety w 2014 roku w rodzinie wydarzyła się wielka tragedia. Anna Przybylska zmarła na raka trzustki, mając zaledwie 36 lat. Jarosław Bieniuk znalazł się w dramatycznej sytuacji, ale nie podołał się i sam wychowywał trójkę swoich dzieci. Anna Przybylska ma pewno byłaby dumna z córki, która - podobnie jak mama - została aktorką i ma już nawet pierwsze sukcesu w branży. Teraz jednak uwaga skupia się na Szymonie. To za jego sprawą w domu Jarosława Bieniuka wybuchła sensacja!

Wielki sukces Szymona Bieniuka. Anna Przybylska byłaby szczęśliwa

Szymon Bieniuk odniósł bowiem wielki sukces i to w międzynarodowej skali! 17-latek reprezentował Polskę w konkursie prawniczym. Na Instagramie pojawiły się fragmenty artykułów, w których wymieniono imię i nazwisko jego syna. Gratulacje płyną ze wszytskich stron. Anna Przybylska na pewno byłaby szczęśliwa, widząc osiągnięcia Szymona. Jakiś czas temu Jarosław Bieniuk wyjawił, że jego najstarszy syn - mimo talentu - nie gra już piłkę. Przypomnijmy, że tata był świetnym obrońca. Grał nawet w reprezentacji Polski - Do 13. roku życia trenował, później zrezygnował, ale ma z tego przyjemność cały czas, gra amatorsko i mam nadzieję, że będzie trenował jak najdłużej. Ja oczywiście nie mam oczekiwań, żeby był zawodowym piłkarzem, ale chcę żeby uprawiał sport i cały czas się ruszał - mówił Jarosław Bieniuk w rozmowie z WP. Z kolei w wywiadzie z magazynem "Świat & Ludzie" były piłkarz reprezentacji Polski wyjawił, że Szymon myśli o studiowaniu za granicą. - Ale on kończy drugą klasę liceum i tak naprawdę dopiero szuka swojej drogi - podkreślił Jarosław Bieniuk.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Jarosława Bieniuka z synem Szymonem