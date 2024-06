Gratulacje pod wpisem Dody! Piosenkarka nie kryje swojej radości

Doda podzieliła się radosną nowiną

Doda od ponad 20 lat z sukcesami działa w polskiej branży muzycznej. Piosenkarka znana jest z ciętego języka i nie boi się mówić, co myśli. Wywołało to wiele głośnych konfliktów z innymi gwiazdami. Mimo skandali 40-latka nadal jest jedną z największych osobowości polskiego show-biznesu. Doda utrzymuje kontakt ze swoimi fanami za pomocą Instagrama, na którym zgromadziła 1,8 miliona obserwujących.

Piosenkarka przebywa obecnie na zasłużonych wakacjach, ale nawet podczas urlopu jest w kontakcie ze swoimi wiernymi fanami. To właśnie na Instagramie zamieściła post, w którym podzieliła się z nimi radosnymi nowinami. Piosenkarka zaprezentowała się w naturalnej odsłonie z szerokim uśmiechem na twarzy. A powód do radości ma bardzo dobry - jej kolejny singiel okrył się platyną, co oznacza również kolejny sukces ostatniego albumu artystki.

Fani zasypali Dodę gratulacjami

"To mój najlepszy artystyczny czas. Tydzień temu świętowaliśmy potrójną platynę za sprzedaż 90 tysięcy egzemplarzy ‘Aquarii’, ‘Nie Żałuję’ właśnie stało się kolejnym platynowym utworem!" - pochwaliła się Doda. W dalszej części wpisu wymieniła inne utwory z płyty, które cieszyły się dużą popularnością: "‘Aquaria’ zrodziła więc już 1 potrójnie platynowy singiel (‘Melodia Ta’) oraz 6 platynowych utworów (‘Don’t Wanna Hide’, ‘Fake Love’, ‘Wodospady’, ‘Zatańczę z Aniołami’, ‘Pewnie Już Wiesz’ i ‘Nie Żałuję’), co daje łączną sprzedaż 450 tysięcy kopii! A do tego dochodzi jeszcze podwójny diament za ‘Nim Zajdzie Słońce’ (500 tysięcy egzemplarzy), czyli tylko w ciągu ostatnich trzech lat sprzedałam ponad 950 tysięcy singli!".

Fani piosenkarki żywo zareagowali na jej sukces. W komentarzach zasypują swoja ulubienicę gratulacjami oraz komplementami. "Nic tylko pogratulować tylu sukcesów i ciężkiej, ale niezwykle owocnej pracy!! Spełniając swoje marzenia spełniłaś też nasze jako fanów, a to można uznać za obopólne osiągnięcie", "Taki sukces, a nasza Doda świętuje jak zwykła dziewczyna z sąsiedztwa", "A to się tobie należy! Przez wiele lat, dni, miesięcy ciężko pracowałaś, aby stać się tym kim jesteś teraz", "Gratulacje kochana jesteśmy z ciebie strasznie dumni", "Kochamy i gratulujemy" – piszą szczęśliwi fani.

Zobacz również: Doda szykuje się do trzeciego ślubu? Na jej palcu pojawił się pierścionek

Doda szczerze o tym, czego nie żałuje

Doda i Anna Lewandowska w "Tańcu z Gwiazdami". Kolejne nazwiska szokują. Widzowie nie mają wątpliwości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.