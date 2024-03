Doda szykuje się do trzeciego ślubu? Na jej palcu pojawił się pierścionek. Zapytana o szczegóły, nabrała wody w usta!

dav | deck 5:06

Co chciała, to dostała. Doda, tuż przed swoimi 40. urodzinami, zażartowała w audycji radiowej, że czeka na pierścionek zaręczynowy. Wygląda na to, że jej ukochany, Dariusz Pachut (38 l.), wziął na poważnie te słowa. Na początku tego tygodnia spotkaliśmy artystkę w centrum miasta, i jakie było nasze zdziwienie, gdy na jej palcu błyszczał właśnie pierścionek. Zapytana przez nas o szczegóły nabrała wody w usta. Czyżby szykował się trzeci ślub?