Poznaliśmy kulisy rozstania Dody i Dariusza Pachuta. To piosenkarka rzuciła podróżnika! W tle... znany raper!

W połowie lipca gruchnęła wieść, że Doda i podróżnik nie są już razem - przestali obserwować się na Instagramie, zaczęły też znikać ich wspólne zdjęcia. Żadne z nich jednak nie komentowało sytuacji. Do czasu. W poniedziałek na profilu Pachuta znalazło się oświadczenie. "Nie chciałem i nie chcę być celebrytą. Nigdy nie zależało mi, aby być na ściankach, żyć w blasku fleszy i prowadzić życie związane z show-biznesem (...). Pokazując swoje szczęście, poszliśmy w całkowicie złą stronę... do, której nigdy nie powrócimy..." - napisał, dając do zrozumienia, że jego relacja z Dodą to już przeszłość. Potwierdzają to także nasze źródła.

Dlaczego rozpadł się związek Dody i Dariusza Pachuta?

Kryzys w ich związku zaczął się kilka tygodni temu, kiedy artystka została zaproszona do współpracy przy nowym utworze Smolastego (28 l.). Według scenariusza, w teledysku pojawiały się naprawdę gorące sceny. Osoba z produkcji potwierdziła nam, że do managera rapera zostało przesłane pismo w imieniu Dody, w którym podkreślono, że ma ona pewne ograniczenia i wytyczne od swojego chłopaka ze względu na jego zazdrość. - Pojawiło się tam zdanie, że Doda będzie miała duże nieprzyjemności w domu, jeżeli będzie odgrywać sceny uczuciowe z raperem, w piosence, która opowiada o miłości - słyszymy. - Doda nie mogła w pełni wykonać swojej pracy według scenariusza - dodaje osoba z produkcji. Był to jednak tylko jeden z powodów, dla których podjęła decyzję o rozstaniu. Teraz artystka chce jak najszybciej zapomnieć o tym, co ją spotkało i skupić się na pracy.

Efekty pracy Smolastego i Dody poznamy 10 sierpnia.

