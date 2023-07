Doda i Dariusz Pachut nie są już razem?! Nie tylko nie obserwują się na Instagramie, zniknęły też wspólne zdjęcia

Nie do poznania

Tak wyglądał młody Tomasz Zubilewicz z włosami. Nie do poznania!

Co za zdjęcie

Co za szczerość

Doda nie miała szczęścia w miłości. Dwa rozwody, kilka związków...

Wydawało się, że u boku podróżnika Doda wreszcie znalazła miłość, której szukała przez całe życie. Wszyscy pamiętamy, jak wielkiego pecha miała do mężczyzn. Dwa małżeństwa: z Radosławem Majdanem (51 l.) i Emilem Stępniem (46 l.) zakończyły się rozwodami. Związki z Nergalem (46 l.), Błażejem Szychowskim (43 l.), Emilem Haidarem (42 l.) i Maxem Hodgesem (42 l.) także nie należały do udanych. Miłości zaczęła więc szukać w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Po jego zakończeniu wyznała, że znalazła ją, jednak nie w show. Wybrankiem jej serca okazał się właśnie Dariusz Pachut. Przez ostatni rok ich wspólne życie było sielanką.

Doda planowała ślub z Dariuszem Pachutem?

Pojawił się nawet temat ślubu. - Chciałabym w końcu zaznać szczęśliwego małżeństwa. Czasami myślę, że już nie mam siły, a potem, jak znowu mam tę siłę, to myślę sobie: "Dziewczyno, nie poddawaj się, aż w końcu nie zaznasz tego szczęścia" - mówiła w Plejadzie.

Doda i Dariusz Pachut - pasja sportowca ich podzieliła?

Artystka nie ukrywała jednak, że pasja jej ukochanego, czyli zdobywanie najwyższych wodospadów na świecie, bardzo ją stresuje. - Nieważne, czy jestem w pracy, czy nie, zawsze mam z tyłu głowy Darka. Myślę o nim zawsze, nawet jak jest w domu. Na tym chyba polega zupełne oddanie i szczere uczucie - mówiła nam.

Po powrocie z ostatniej wyprawy Pachut wspomniał, że Doda zapowiedziała mu, że to był jego ostatni tego typu wyjazd. - Paradoksalnie, takie słowa: "Jedź, ale to będzie ostatni twój wyjazd, bo będę za tobą bardzo tęsknić" to wyraz troski, miłości i zaangażowania - tłumaczyła nam później.

W dniu publikacji artykułu ze wspomnianą wypowiedzią, zarówno ona, jak i Pachut przestali obserwować się na Instagramie. Zaczęły też znikać wspólne zdjęcia. Zaniepokoiło to fanów. "Dlaczego się rozstaliście?" - zaczęli dopytywać w komentarzach. Także próbowaliśmy się tego dowiedzieć, ale Doda nie odpowiada na wiadomości.

- Miłość to nie jest wszystko. Miłość to nawet nie jest 50 procent. Proza życia, wspólne problemy, wyzwania, czas - wszystko to weryfikuje! Miłość z tego trwa najkrócej - mówiła w swoim programie.

Czy to proza życia stoi za kryzysem w ich relacji? Czas pokaże.

Doda i Dariusz Pachut mają stalkerów! "Dla ludzi spoza show-biznesu takie rzeczy są szokiem" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.