Koszmarna śmierć 4-letniej dziewczynki. Prokuratura wie, jak zginęła Hania

Prokuratura ma już wstępne wyniki sekcji zwłok 4-letniej dziewczynki z miejscowości Zagórzany (powiat gorlicki). RMF FM podaje, że Hania zmarła z powodu utonięcia. Tym samym potwierdziły się nieoficjalne informacje "Super Expressu", że dziecko zostało utopione w wannie przez matkę. Agnieszka G. przyznała się do zabójstwa. Złożyła wyjaśnienia, ale śledczy nie ujawniają ich treści. Do sądu skierowali natomiast wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej trzymiesięcznego aresztu.

Za zabójstwo Agnieszce G. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie wiadomo jednak, czy kobieta stanie przed sądem, ponieważ istnieją wątpliwości, co do jej poczytalności. 40-latka miała się leczyć psychiatryczne, a sąsiedzi zauważyli, że w ostatnim czasie mocno schudła i mniej się uśmiechała. Nikt nie przypuszczał jednak, że może dojść do tragedii. Po śmierci Hani, Agnieszka G. targnęła się na swoje życie. Lekarzom udało się ją odratować. Poniżej dalsza część artykułu.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

