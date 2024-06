Organizacja KSW wybrała Tarnów! MMA po raz pierwszy w Arenie Jaskółka

KSW 97 odbędzie się w Tarnowie. Arena Jaskółka ugości zawodników MMA

Świetne wiadomości dla fanów sportów walki z Tarnowa i okolic! Organizacja KSW ogłosiła, że swoją galę zorganizuje w Arenie Jaskółka. Wydarzenie odbędzie się 24 sierpnia o godz. 19.00. Będzie to już 97. gala z cyklu KSW, ale pierwsza w Tarnowie. Gród Leliwitów ma w tym zakresie spore zaległości, ponieważ gale KSW odbywały się nie tylko w krakowskiej TAURON Arenie, ale też w Nowym Sączu.

Głównym wydarzeniem tarnowskiej gali KSW będzie walka o pas mistrzowski wagi średniej. Paweł Pawlak zmierzy się w niej z byłym medalistą olimpijskim w zapasach Damianem Janikowskim. Walki z karty głównej:

52,2 kg/115 lb: Maria Silva (10-1, 3 KO, 4 Sub) vs. Ewelina Woźniak (8-2, 2 KO, 4 Sub)

70,3 kg/155 lb: Bartłomiej Kopera (13-7, 8 Sub) vs. Dawid Śmiełowski (10-1, 8 KO, 2 Sub)

120,2 kg/265 lb: Marek Samociuk (5-4, 3 KO) vs. Denis Górniak (6-1, 4 KO, 2 Sub)

Na tym nie koniec emocji związanych z mieszanymi sportami walki w Tarnowie. Zorganizowanie własnej gali zapowiedziała już organizacja Clout MMA. Jej domeną są tzw. freak-fighty, czyli zawody z udziałem celebrytów, youtuberów, czy innym osobistości niekoniecznie kojarzonych ze sportem zawodowym. Gala Clout MMA 6 odbędzie się 5 października o godz. 19.00 w Arenie Jaskółka.

Co ciekawe współwłaścicielem organizacji Clout MMA jest Sławomir Peszko. Pod koniec kwietnia gościł on w Tarnowie w roli trenera drużyny piłkarskiej. Wówczas na stadionie przy ul. Zbylitowskiej prowadzona przez niego Wieczysta Kraków rozbiła Unię Tarnów 5-0, co pomogło jej później awansować do II ligi. Być może to właśnie dobre wspomnienia z Tarnowa oraz widok znajdującej się po drugiej stronie ulicy Areny Jaskółka, skłonił popularnego Peszkina do organizacji gali Clout MMA w mieście nad Białą.

