Skoda zanurkowała w Wątoku. Utrudnienia na ważnej trasie wylotowej z Tarnowa

Po południu we wtorek, 11 czerwca na ważnej trasie wylotowej z Tarnowa na południe doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Kierujący skodą 40-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego doprowadził do wypadnięcia samochodu z jezdni wprost do potoku Wątok. Na szczęście mężczyźnie nic się nie stało. W zdarzeniu nie ucierpiały również żadne osoby postronne. Przyczyną incydentu było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. Przez to nie wykonał on skrętu, lecz pojechał prosto i wylądował w Wątoku.

Na czas wyciągania auta z wody ul. Tuchowska w miejscu zdarzenia będzie zablokowana. Utrudnienia mają się zakończyć między godz. 16.30 a 17.00.

