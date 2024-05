Policjant Łukasz B. postrzelił człowieka. Jest prawomocny wyrok sądu

Wielka woda wdzierała się do domów. "Falo, wypie***aj!". Tak Kraków walczył z wielką wodą

Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok w sprawie policjanta Łukasza B. oskarżonego o postrzelenie uciekającego przez mundurowymi Patryka M. Funkcjonariusz usłyszał wyrok jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Dodatkowo ma zapłacić poszkodowanemu zadośćuczynienie w wysokości 20 tysięcy złotych. To o 15 tys. zł więcej niż przyznał Patrykowi M. sąd pierwszej instancji.

Apelacja uznała, że Łukasz B. "działał umyślnie z zamiarem ewentualnym, przewidując możliwość ciężkich obrażeń i na to się godził". Takie rozstrzygnięcie oznacza, że mężczyzna nie będzie już mógł służyć w policji. Składając odwołanie od orzeczenia pierwszej instancji Łukasz B. domagał się uniewinnienia. Poniżej dalsza część artykułu.

Jak doszło do postrzelenia Patryka M.?

Jak przypomina PAP, w styczniu 2019 r. Łukasz B. oraz towarzyszący mu podczas patrolu Hubert P. przy os. Dywizjonu 303 zatrzymali bmw, którym kierował Patryk M., mający dożywotni zakaz prowadzenia. Kierowca zatrzymał się na znak sygnału dźwiękowego i poinformował w rozmowie z funkcjonariuszami, że nie ma dokumentu tożsamości. Policjanci zaprosili go do radiowozu, gdzie mężczyzna podał dane swojego brata. Był trzeźwy, ale w związku z dziwnym - zdaniem policjantów - zachowaniem, dostał do poślinienia próbnik na obecność narkotyków. Wówczas Patryk M. uciekł z radiowozu.

Łukasz B. wybiegł za mężczyzną i oddał kilka strzałów ostrzegawczych. Następnie miał się potknąć i przewrócić i z pozycji leżącej oddać kolejnych kilka strzałów. Łącznie oddał 10 strzałów, z których jeden był celny – przeszył uciekiniera na wylot, raniąc w wątrobę. Postrzelonego zabrała karetka do szpitala. Przeżył.

Policyjne postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza wykazało, że bezprawnie strzelał do uciekającego Patryka M. W sierpniu 2020 r., Łukasz B. został zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych. Do służby w policji wrócił miesiąc później.

