Smok Wawelski powrócił!

"Smok Wawelski" to nowa, mroczno-komediowa wersja znanej legendy, stworzona przez studencką grupę filmową Produkcja Troja. Wspomniana ekipa, złożona ze studentów krakowskich uczelni artystycznych, wprowadza świeże spojrzenie na klasyczną opowieść, łącząc humor z mrocznymi akcentami w intrygujący sposób.

Znana krakowska legenda powraca w nowej formie. Filmowy projekt "Smok Wawelski" to najnowsza produkcja studenckiej grupy filmowej Produkcji Troja, która zrealizowała zdjęcia do filmu jesienią zeszłego roku. Ta pora roku doskonale oddała mroczny klimat legendy, ukazując ciemne ulice Krakowa, przesiąknięte co jakiś czas czerwonym światłem lamp. W filmie można dostrzec wątki horrorowe, lecz atmosfera produkcji nie jest zbyt ciężka, dzięki komediowym akcentom charakterystycznych postaci. Całość wzbogacona jest muzyką rodem z filmów grozy oraz utworami z lat osiemdziesiątych, co nadaje produkcji interesujący charakter i może przywodzić na myśl klimat serialu "Stranger Things". Poniżej dalsza część artykułu.

Legenda w nowej odsłonie

Film opowiada historię grupy bliskich przyjaciół, którzy regularnie spotykają się na nocne sesje gry planszowej "Smoki". Po jednej z przegranych rozgrywek jeden z członków klubu znika bez śladu, pozostawiając po sobie jedynie tajemniczy znak przypominający krwawe ślady pazurów. Zdeterminowani przyjaciele postanawiają odnaleźć zaginionego kolegę. W międzyczasie odkrywają tajemnicę, która kryje się za powrotem Smoka Wawelskiego i zaginięciami ludzi. W produkcji pojawia się również wątek rodziny Szewczyk, który ponownie nawiązuje do legendy o Smoku Wawelskim. Film dostępny jest na kanale "Produkcja Troja" na platformie YouTube.

