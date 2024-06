Woda w potoku zmieniła kolor na czerwony. Na Kraków spadła plaga egipska?

Na odcinku od ul. Zawiłej do osiedla przy ul. Borkowskiej w Krakowie, potok Rzewny zmienił kolor na... czerwony. Tym samym niewielki ciek wodny upodobnił się do Nilu dotkniętego plagą egipską. Dla przypomnienia, zgodnie z opisem biblijnym pierwszą z dziesięciu plag egipskich było zamienienie wód Nilu w krew. W potoku Rzewnym co prawda krwi nie wykryto, ale jego wygląd i tak zaniepokoił mieszkańców. Na razie nie wiadomo, jaka jest przyczyna zmiany koloru potoku. Prawdopodobnie doszło do zanieczyszczenia, jednak pochodzenie oraz skład chemiczny substancji, która do tego doprowadziła, pozostają nieznane.

Na miejscu nie zauważono natomiast śniętych ryb, ani nie stwierdzono uciążliwości zapachowych. Poniżej dalsza część artykułu.

Sprawą zajęli się inspektorzy ochrony środowiska. Na miejscu pojawiła się również straż pożarna, policja i straż miejska.

- Informacja o zanieczyszczeniu potoku Rzewnego w Krakowie czerwoną substancją było powodem interwencji inspektorów WIOS w terenie. Na miejscu obecna była również Policja, Straż Miejska oraz Zastęp PSP z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Krakowie. Inspektorzy po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie udali się w teren w celu przeprowadzenia wizji i poboru próbek wody do badań. Na miejscu przeprowadzono oględziny i sporządzono dokumentację fotograficzną. Inspektorzy potwierdzili, że zanieczyszczenie czerwoną substancją potoku występowało na odcinku ok. 1,3 km – od ul. Zawiłej, aż do osiedla przy ul. Borkowskiej i miejsca ujęcia potoku Rzewny w zabudowany podziemny przepust. CLB GIOŚ dokonało poboru próbek zanieczyszczonej wody powierzchniowej w dwóch punktach. Ponadto inspektorzy WIOŚ w Krakowie ustalili, że PSP – jednostka specjalistyczna JRG6, przeprowadziła – przed przyjazdem inspektorów – pomiary na obecność substancji chemicznych. JRG6 nie stwierdziło w wodzie żadnych niebezpiecznych substancji chemicznych zagrażających środowisku. Dodatkowo inspektorzy WIOŚ w godz. 17:00-18:00 dokonali ponownych oględzin terenu wzdłuż potoku Rzewny na wysokości ul. Borkowskiej nr 3 oraz ul. Bpa Albina Małysiaka, gdzie o godz. 17:50 pobrano próbkę wody powierzchniowej z potoku Rzewny. W miejscu poboru nie było widocznego zanieczyszczenia. W trakcie przeprowadzonych działań nie zaobserwowano śniętych ryb, nie stwierdzono również występowania uciążliwości zapachowej. Sytuacja będzie nadal monitorowana w celu m.in. ustalenia potencjalnego sprawcy zanieczyszczenia - poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

