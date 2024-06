Kraków wykreślony z listy UNESCO? Zamieszanie z kładką na Ludwinowie

Plany budowy kładki Kazimierz-Ludwinów dość nieoczekiwanie stały się przyczyną gigantycznego zamieszania. Komitet obywatelski "Bulwary to My" wysłał do Ministerstwa Kultury protest twierdząc, że powstanie kładki może doprowadzić do wykreślenia Krakowa z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Konstrukcja miałaby bowiem zbyt mocno ingerować w krajobraz bulwarów wiślanych. Do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia tej ingerencji wezwała Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków Katarzyna Urbańska.

Przypomnijmy, że koszt budowy kładki to prawie 114 milionów złotych. Większość tej sumy ma jednak pochodzić z rządowego dofinansowania w ramach Polskiego Ładu. Termin realizacji inwestycji to 26 miesięcy. Poniżej dalsza część artykułu.

Władze Krakowa uspokajają. "Obawy są bezpodstawne"

Samorząd miejski uspokaja, że nie ma podstaw do usunięcia Krakowa z listy UNESCO, a dodatkowo do takich przypadków dochodzi niezwykle rzadko i są one związane z utratą unikalnego charakteru miejsca wpisanego na listę. Lista UNESCO powstała w 1978 r. i dotąd tylko trzykrotnie dochodziło do skreślenia miasta z listy. Taki los spotkał między innymi Liverpool, ze względu na inwestycje zmieniające wygląd zabytkowego portu.

- Protesty i obawy mieszkańców o skreślenie Krakowa z listy UNESCO są bezpodstawne. (...) Budowa kładki jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu „Bulwary Wisły”, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa, Strategią Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć Kraków 2030” oraz Studium podstawowych tras rowerowych Miasta Krakowa. Dodatkowo Kraków uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne zezwalające na realizację kładki. Miasto uzyskało promesę dofinansowania inwestycji z Programu Polski Ład w wysokości 65 mln zł oraz zabezpieczyło na budowę kładki odpowiedni wkład własny - wyjaśnia krakowski magistrat.

– Trwają prace nad projektem, który ma być zgodny z ustaleniami, jakie zapadły na spotkaniu u Małopolskiej Konserwator Zabytków. Wprowadzane zmiany mają polegać m.in. na obniżeniu ramp po stronie Kazimierza – dodaje Kazimierz Łatak, architekt i projektant kładki.

