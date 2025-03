– Niestety ZDMK zaobserwował niepokojące zjawisko wjeżdżania samochodów z zaopatrzeniem sklepów na chodniki, poza miejsca wyznaczone do parkowania i zatrzymywania się oraz parkowanie samochodów osobowych na chodnikach poza miejscami do tego wyznaczonymi. Jest to niezgodne z obowiązującymi znakami i łamaniem organizacji ruchu. Taka naganna praktyka wpływa także na stan chodników, które nie są przystosowane do przyjmowania obciążeń zatrzymujących się na nich pojazdów. Wpływa to na przyspieszenie procesu degradacji chodnika, który trzeba będzie naprawiać. Taka sytuacja wymaga zastanowienia się nad wprowadzeniem dodatkowych elementów w postaci np. słupków uniemożliwiających wjazd autami na chodniki. Gdy idzie o jakość oznakowania poziomego, czyli znaków wymalowanych na jezdniach czy chodnikach to ze względu na porę roku, w której ulice zostały udostępnione mieszkańcom, zostało wykonane oznakowanie tymczasowe cienkowarstwowe. Wiosną, kiedy temperatury w skali całej doby na to pozwolą, znaki na jezdniach zostaną namalowane w technologii grubowarstwowej – czytamy na stronie krakowskiego magistratu.