Zabójstwo w DPS pod Krakowem. Prokuratura wskazała przyczynę śmierci mężczyzny

Nowe fakty w sprawie tragicznej śmierci pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Owczarach pod Krakowem. Mężczyzna został zabity przez swojego współlokatora. W czwartek, 6 marca prokuratura przedstawiła 32-latkowi zarzut zabójstwa i zapowiedziała skierowanie do sądu wniosku o areszt tymczasowy. Przesłuchanie podejrzanego jeszcze trwa, stąd śledczy nie zdradzili, czy mężczyzna przyznał się do winy. Wiadomo natomiast, że przyczyną zgonu pensjonariusza był poważny uraz głowy.

– Do śmierci pensjonariusza doszło w wyniku krwawienia okołomózgowego, a także uszkodzenia i krwawienia mózgu. Trwa przesłuchanie, więc nie można ustalić, czy podejrzany odnosi się do zarzutów, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Po zakończeniu czynności zostanie skierowany wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA prok. Oliwia Bożek-Michalec, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Śmierć w DPS-ie w Owczarach

