Warto wiedzieć

W Zakopanem będzie jeszcze drożej! Miasto chce wprowadzić podwyżki, które dotkną turystów

Zakopane to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych na mapie Polski, które każdego roku jest wręcz oblegane przez turystów. Ci, którzy postanowią wyjechać do zimowej stolicy Polski w niedalekiej przyszłości, mogą się jednak nieco zdziwić. Okazuje się, że władza miejscowości chce wprowadzić podwyżki. Wzrost cen to jednak nie koniec. Pojawi się także nowy zakaz.