Pokazał "paragon grozy" z restauracji na Gubałówce. Tak drogo jeszcze nie było!

Ceny na Podhalu zaskakują turystów. Czy ferie w tym regionie to dobry pomysł?

Podhale to taki region w Polsce, który zarówno latem, jak i zimą cieszy się popularnością. Lada moment rozpoczynają się ferie zimowe, więc wiele rodzin chce odwiedzić właśnie tę część Polski. Czy jednak aby na pewno to dobry pomysł? Okazuje się, że ceny w tej lokalizacji mogą zaskoczyć niejednego turystę, więc warto przygotować na to portfel i konta bankowe. Całkiem niedawno kwestię cen na Podhalu a dokładnie na Gubałówce poruszył pewien mężczyzna posługujący się nickiem @mmarkowski48 na TikToku, który pokazał swój "paragon grozy".

Pokazał paragon z restauracji na Gubałówce. Wierzyć się nie chce!

W północno-zachodniej części Zakopanego wznosi się wyjątkowa Gubałówka, czyli góra bardzo popularna wśród turystów. Na jej szczycie można liczyć oczywiście na piękne widoki, lecz to nie wszystko, bowiem funkcjonują tam także restauracje, które - jak się okazuje - mają cenniki nie z tej ziemi, o czym przekonał się wspomniany powyżej użytkownik TikToka. Mężczyzna kupił dwa kubki grzańca i za takie zamówienie zapłacił aż 110 zł! W sekcji komentarzy od razu pojawiło się mnóstwo wpisów osób, które krytykują ceny na Gubałówce.

Ludzie, po co wy tam jeździcie?

Ile? Porażka, w życiu bym nie zapłaciła

Z tymi cenami to już naprawdę oszaleli - czytamy w sekcji komentarzy pod filmem.