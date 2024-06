Rzezawa. Wojna o konto na Facebooku! Wójt przegrał wybory i nie oddał haseł

Zmiana na szczytach władzy w gminie Rzezawa (powiat bocheński) nie dokonała się bezproblemowo. Poprzedni wójt Mariusz Palej nie przekazał nowemu włodarzowi Zbigniewowi Biernatowi haseł do konta gminy na Facebooku. Nowe władze Rzezawy postanowiły więc założyć nowy profil. Konto administrowane przez poprzednie władze ma około 2800 obserwujących. Następcy na razie nie mogą się poszczycić takim wynikiem. Nowe konto zebrało dotąd około 1100 obserwujących.

- Zapraszamy do obserwacji nowego oficjalnego fanpage’a Urzędu Gminy Rzezawa na Facebooku. Wszystkich Mieszkańców oraz Gości zachęcamy do śledzenia nowego oficjalnego profilu Urzędu Gminy Rzezawa na Facebooku, gdzie będziemy się dzielić z Państwem najnowszymi informacjami, wydarzeniami oraz ważnymi ogłoszeniami dotyczącymi naszej Małej Ojczyzny. Szanowni Państwo, byliśmy zmuszeni założyć nowy kanał komunikacji Urzędu Gminy Rzezawa z Mieszkańcami na Facebooku, ponieważ do dotychczasowego profilu, pomimo podjętych prób, niestety nie udało się nam uzyskać haseł od byłego już Wójta Gminy Rzezawa. Tym samym dotychczasowy profil pn. Gmina Rzezawa uznaje się jako wyłącznie prywatny i niemający nic wspólnego z Urzędem Gminy Rzezawa - poinformował nowy wójt gminy Rzezawa Zbigniew Biernat. Poniżej dalsza część artykułu.

Poprzedni wójt Rzezawy przegrał wybory w pierwszej turze

Poprzedni wójt gminy Rzezawa Mariusz Palej mógł się czuć mocno rozczarowany wynikiem wyborów. Jego konkurent Zbigniew Biernat wygrał już w pierwszej turze zdobywając 52,79 proc. głosów. Poprzedni włodarz dostał tylko 29,44 proc. głosów. Pozostałe wskazania mieszkańców padły na dwóch pozostałych kandydatów. Co ciekawe, we wcześniejszych wyborach (2018 r.) Mariusz Palej pokonał Zbigniewa Biernata różnicą ponad 20 pkt proc.

