Dwie święte wydrążą tunel do Piekiełka. To najdłuższy tunel kolejowy w Polsce

Św. Jadwiga i św. Kinga wydrążą tunel do Piekiełka

Jedna z nich ma 170 metrów długości i waży ponad 600 ton, a druga jest jeszcze cztery razy większa. Mowa o dwóch ogromnych, chińskich maszynach TBM, które pomogą wydrążyć najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Tarcze zostały nazwane na część polskich władczyń: św. Jadwigi i św. Kingi. Druga z nich jest już gotowa do pracy i zajmie się wydrążeniem tunelu ewakuacyjnego. Większa św. Jadwiga jest jeszcze składana przez inżynierów. Do pracy ma przystąpić w połowie roku. To ona wydrąży tunel kolejowy.

– Rusza budowa nowego połączenia kolejowego Limanowej z Nowym Sączem, które przyniesie pozytywne efekty społeczne i gospodarcze dla całego regionu. Krótsze podróże, ułatwiony transport towarów na południe, a także szansa na rozwój okolicznych miejscowości to tylko niektóre zalety tej inwestycji – mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Projekt "Podłęże-Piekiełko" składa się z modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz i budowy 58 km nowej linii, łączącej docelowo Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Dzięki temu powstanie nowe połączenie, które ułatwi komunikację Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną. Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce będzie mierzył prawie 4 kilometry. Prace rozpoczęły się na granicy Pisarzowej i Męciny w powiecie limanowskim.

Z Nowego Sącza do Krakowa w 60 minut

Po zakończeniu inwestycji najszybsze pociągi pokonają trasę Kraków – Nowy Sącz w około 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut. Fragmenty tej inwestycji finansowane są w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

– "Podłęże-Piekiełko" to jedna z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych inwestycji realizowanych obecnie przez Polskie Linie Kolejowe. Wspólnie z wykonawcami stoimy przed potężnym wyzwaniem, ale jesteśmy gotowi mu sprostać. Będziemy robić wszystko, by to zadanie było sprawnie realizowane, co pozwoli uruchomić nowe połączenie południa Małopolski z Krakowem i resztą kraju już za 5 lat – mówi Marcin Mochocki, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

