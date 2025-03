Terytorialsi z Limanowej mają nowy i nowoczesny dom. W sobotę, 29 marca w Limanowej otwarto bazę wojskową, wybudowaną kosztem ponad 100 milionów złotych. Obiekt imponuje rozmiarami; ma 8600 m² powierzchni, a dla pojazdów przygotowano garaże o powierzchni 1700 m². Koszary pomieszczą ok. 500 żołnierzy.

W uroczystości otwarcia wzięli udział między innymi: wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, burmistrz Limanowej Jolanta Juszkiewicz oraz starosta limanowski Mieczysław Uryga.

– Tradycja, historia i to z czego wyrastamy ma ogromny sens. Ziemia limanowska ma swoją tradycję. Te koszary nie powstałyby, nie powstałby limanowski batalion lekkiej piechoty , gdyby nie zaangażowanie mieszkańców, władz, społeczności Limanowej. Wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania jednostki w Limanowej bardzo dziękuję. Dziś musimy budować silną armię, wzmacniać sojusze, modernizować Wojsko Polskie. My to robimy nie po to, że chcemy wojny, tylko właśnie dlatego, że jej nie chcemy. Świadomość społeczna i odporność społeczna np. na dezinformację to także siła naszego państwa – powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wojska Obrony Terytorialnej w Małopolsce

Limanowski batalion należy do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”. Formacja ta liczy obecnie ponad 2200 żołnierzy i realizuje zadanie utrzymywania gotowości operacyjnej w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego MON. Żołnierze wspierają lokalne społeczności, a także współpracują ze służbami mundurowymi, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. 11 MBOT realizował zadania m.in. w ramach operacji „Feniks”, a także usuwania skutków pożaru w Nowej Białej.

114 limanowski batalion lekkiej piechoty im. ppłk. Adama Stabrawy ps. „Borowy” przejął i kultywuje tradycje 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Stały rejon odpowiedzialności jednostki obejmuje powiaty: myślenicki, limanowski, nowotarski, nowosądecki oraz tatrzański.

