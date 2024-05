Filip Chajzer ucieka z Polski. Nieprawdopodobne, co nam wyznał

Filip Chajzer wydał niedawno książkę. Były prowadzący "Dzień Dobry TVN" zawarł w niej bolesne wspomnienia, których doświadczył. Jego najnowsza publikacja zawiera fragmenty pamiętnika, który prowadził po stracie syna Maksa. W rozmowie z nami opowiedział nieco o "Niejednoznacznie pozytywnym", a także wyjawił plany na najbliższą przyszłość.

Filip Chajzer nie chce już mieszkać w Polsce?

Filip Chajzer w najnowszej rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że na 40. urodziny zamierza sam sobie zrobić prezent i wyjechać z Polski. Dziennikarz uznał, że po latach mieszkania w kraju chce coś zmienić i poznać trochę świata. Możliwe, że zostanie podróżnikiem i jego kolejna książka będzie dotyczyć właśnie tego.

"Myślę sobie, żeby po tych czterdziestu latach w tym pięknym naszym kraju poznać jeszcze świata. Myślę sobie, że na czterdziestkę sobie wyjadę już" - wyznał nam Filip Chajzer.

Zapytany o konkretny kierunek powiedział nam, że doskonale wie, gdzie wyjedzie. 39-latek jest jednak w trakcie rozmów z biurem nieruchomości, które najwidoczniej ma mu załatwić lokum.

"No mam, ale to bardziej zależy od biura nieruchomości, z którym rozmawiam" - powiedział Chajzer.

Filip Chajzer wyjawił prawdę na temat swojej książki

W rozmowie z "Super Expressem" Filip Chajzer opowiedział nam, dlaczego tytuł jego książki jest taki, a nie inny. Okazuje się, że przed laty określił go tak Edward Miszczak.

"To jest zdanie, które powiedział Edward Miszczak - nie przy mnie. To jest zdanie, które usłyszał producent telewizyjny, znajomy, który poszedł do dyrektora Edwarda, jeszcze w TVN, poprosić go o zrobienie programu, który miałbym prowadzić. Dyrektor usiadł w swoim wielkim fotelu, spojrzał przed siebie, za szybę. I powiedział: "Chajzer, Chajzer - tylko wiesz, że to jest taka postać no niejednoznacznie pozytywna." Ja sobie pomyślałem wtedy, kurczę, to jest najpiękniejsze zdanie, jakie usłyszałem o sobie samym. Gdybym miał zrobić coś na wizytówkę, w sensie jakoś się określić, w kilku słowach, to byłoby właśnie to - niejednoznacznie pozytywny. Jestem bardzo uśmiechnięty i mam bardzo taką pogodną naturę po mamie, natomiast życie nie zawsze było łatwe i nie zawsze było proste i ta pozytywność, to szczęście jest bardzo niejednoznaczne, dlatego, że trzeba o nie bardzo mocno walczyć w życiu" - wyznał nam Filip Chajzer.

