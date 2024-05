Nieprawdopodobnie smutne wieści z domu Kukulskiej. Łzy same płyną do oczu

Wstrząsające wyznanie Filipa Chajzera. Dwa razy chciał się zabić. To, co przeżył po tragicznej śmierci syna, wyciska łzy

Natalia Kukulska od lat jest jedną z bardziej znanych gwiazd w polskim show-biznesie. Już jako mała dziewczynka śpiewała, wtedy jednak głównie dla dzieci. Jej piosenka "Puszek Okruszek" bardzo szybko stała się kultowa. Obecnie jest żoną i mamą. Artystka i jej ukochany mąż Michał Dąbrówka doczekali się trójki dzieci - Jana, Anny oraz Laury. Gwiazda nie raz mówiła, że rodzina jest dla niej bardzo ważna.

Kukulska apeluje do wiernych fanów

25 maja 2024 roku na instagramowym koncie Natalii Kukulskiej pojawiło się zdjęcie jej zmarłego ojca. Okazuje się, że mężczyzna miał tego dnia urodziny. Do czarno-białej fotki ojca Natalia dodała emocjonalny opis.

"Mój najukochańszy tata kończyłby 80 lat... co by powiedział widząc dzisiejszy świat, nas - swoje dzieci i troje wnucząt? Ja wiem, choć "on śpi" - napisała Kukulska.

Okazuje się, że to jednak nie koniec smutnych wieści przekazywanych przez Kukulską. W Dniu Matki gwiazda dodała kolejne czarno-białe zdjęcie, tym razem znalazła się na nim Anna Jantar. Piosenkarka wybrała fotografię, na której jej mama siedzi na podłodze i przegląda notatki.

"Znów płynie list. Gdy spotka ciebie. Czy choć najmniejszy dasz mi znak. Tyle gwiezdnych lat. I taka wielka mgła. I codziennie ciebie brak. Fragment piosenki "Dłoń" - można było przeczytać w sieci.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów. Większość postanowiła wesprzeć Kukulską w tym trudnym dla niej czasie.

"Tęsknimy za tymi niepowtarzalnymi artystami"

"Pięknie to ujęłaś Natalio. Muzykiem czy kompozytorem się bywa. Ojcem zostaje się na zawsze"

"Na pewno byłby bardzo szczęśliwy, widząc wnuczęta" - pisali w sieci internauci.

