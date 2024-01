Fani zaniepokojeni najnowszym zdjęciem Natalii Kukulskiej. Chodzi o jej najmłodszą córkę

Natalia Kukulska pokazała zdjęcie najmłodszej córki i wyjawiła prawdę

Natalia Kukulska należy do grona gwiazd, które raczej chronią swoją prywatność i nie opowiadają w mediach o swoim życiu rodzinnym. Choć piosenkarka prowadzi na Instagramie konto, w którym regularnie zamieszcza wpisy, to w zdecydowanie chętniej publikuje w nich treści dotyczące jej kariery zawodowej niż rodziny. Czasami jednak z racji wyjątkowych momentów zaskakuje swoich fanów i pokazuje na przykład fotografie swoich dzieci. Przypomnijmy, że Natalia Kukulska ma ma trójkę dzieci: Jana, Annę i Laurę. Najmłodsza córka niedawno obchodziła swoje 7. urodziny. Z tego względu piosenkarka wrzuciła na Instagram kilka zdjęć swojej pociechy i opatrzyła je oczywiście odpowiednim opisem. Fanów gwiazdy zaniepokoił jednak pewien fakt związany z 7-letnią Laurą.

Córka Natalii Kukulskiej z nogą w ortezie

Piosenkarka rozpoczęła swój urodziny wpis od zamieszczenia archiwalnego zdjęcia małej Laury. "Kocham to zdjęcie małej Laurki, która zapozowała w swoim „perfekcyjnym” makijażu. To było przed chwilą a wczoraj skończyła 7 lat." - napisała pod zdjęciem Kukulska. Dalsza część wpisu i kolejne zdjęcia mocno zaniepokoiły fanów gwiazdy. "Urodziny lekko połamane (noga w ortezie), ale za to w Londynie razem z siostrą, która przecież dopiero co była w jej wieku" - kontynuowała. Fani szybko pospieszyli z życzeniami urodzinowymi dla 7-letniej Laury i życzyli dziewczynce przede wszystkim zdrowia.

"Wszystkiego najlepszego dla córeczki. Wspaniała mama i siostra że tak cudnie zorganizowały ten czas solenizantce. A noga się szybko zagoi będą cudne wspomnienia z wyprawy"

"Dużo zdrówka dla Laurki"

- pisali pod postem Kukulskiej.

