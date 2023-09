To rozrywa serce

Rafał Mroczek i Marcin Mroczek od samego początku, czyli od 2000 roku, wcielają się w role braci Zduńskich w kultowym już serialu "M jak miłość". Bez bliźniaków trudno wyobrazić sobie produkcję TVP. Ogromna popularność braci Mroczków prowokuje różnych dowcipnisiów do mniej lub bardziej udanych żartów. Niektórzy nawet przygotowują specjalne nagrania wideo. Jedno z nich było prawdziwym hitem 15 lat temu. Właśnie przypomniał je profil tele.nostalgia na Instagramie. Dwaj panowie - Mieszko i Ziemowit - sparodiowali serial "M jak miłość" i braci Mroczków. Bliźniacy wcielili się w postacie braci... Zboczków, a ich miniprodukcja nazwana została "D jak dekiel". Pojechali po bandzie! Twórca profilu tele.nostalgia był wielkim miłośnikiem Grupy Operacyjnej, z której wywodzili się Mieszko i Ziemowit. - W 2008 roku Mieszko i Ziemowit otrzymali własny program telewizyjny "Fristajlo" na nieistniejącym już kanale muzycznym VIVA Polska, w którym parodiowali programy, reklamy i seriale telewizyjne, takie jak "M jak Miłość", "Superniania", "Telezakupy Mango" czy "Włatcy móch" - czytamy w tekście dołączonym do filmiku. - Jako że byłem wtedy fanem Grupy Operacyjnej, to również oglądałem "Fristajlo", gdzie najlepsza była nie tylko parodia "Supernianii" czy "Telezakupów Mango", ale też "M jak Miłość" jako "D jak Dekiel" - przypomniał twórca kanału tele.nostalgia.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniali się bracia Mroczkowie (Rafał Mroczek i Marcin Mroczek), a pod zdjęciami znajduje się filmik Grupy Operacyjnej będący parodią serialu "M jak miłość"