i Autor: materiał prasowy SUUSa

Warto wiedzieć

Staż nie tylko dla młodych. SUUS organizuje nowatorski program kierowany także do osób 50+

Rohlig SUUS Logistics, największy polski operator logistyczny organizuje kolejną edycję programu stażowego – LogiStaż. W tym roku do udziału zaproszeni są nie tylko studenci ostatnich lat. Inicjatywa kierowana jest również do osób dojrzałych, które chcą powrócić na rynek pracy lub przebranżowić się. Kampania rekrutacyjna prowadzona jest we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, realizującym program dla pracodawców Dialog Pokoleń. Wspólnym celem tych działań jest odpowiedź na aktualną potrzebę społeczną – aktywizację i rozwój zawodowy osób 50+. Projekt wpisuje się w także cel strategiczny SUUSa, jako pracodawcy pierwszego wyboru w branży TSL.