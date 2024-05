Ta usługa może uratować ci wakacje. Dotychczas była dostępna tylko w Warszawie

Paszport to dokument, który uprawnia nas do przekraczania granic państwowych. Decydując się więc na lot samolotem do innego kraju, zazwyczaj musimy okazać go na lotnisku. Zdarza się jednak, że przy natłoku spraw i planowaniu urlopu zapomnimy zabrać ze sobą tak istotnego dokumentu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Okazuje się, że już od dłuższego czasu zapominalscy na lotnisku w Warszawie mogli wyrobić sobie paszport tymczasowy, dzięki któremu nie musieli rezygnować z wakacji. Co ważne, teraz taką możliwość będą mieli podróżni również w innym porcie lotniczym. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kolejne lotnisko z usługą paszportu tymczasowego. Podróżni będą zachwyceni

Rewolucyjne udogodnienie ma pojawić się również na lotnisku w Gdańsku, z którego także korzysta wielu podróżnych. Nie ma jeszcze konkretnej daty, lecz najprawdopodobniej usługa pojawi się jeszcze w te wakacje.

Obecnie z uwagi na złożoność realizowanego procesu uruchomienie punktu paszportowego przewiduje się w miesiącach lipiec-sierpień - mówił Krzysztof Niemierko, kierownik Oddziału Paszportów w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w rozmowie z serwisem z Fly4free.pl.

Wyrobienie paszportu będzie kosztowało najprawdopodobniej około 30 zł tak jak w Warszawie. Z usługi skorzystać będzie mogła każda osoba, która zgubiła dokument, jest w trakcie wyrabiania nowego lub po prostu zostawiła go w domu. Udogodnienie z pewnością spodoba się wielu i sprawi, że niejedne wakacje będą uratowane.

