Zieleniak w Gdańsku - symbol PRL-u kryje wiele nieznanych faktów

Według wielu osób Zieleniak to najbrzydszy budynek w Gdańsku, lecz są też i tacy, którzy zachwycają się monumentalną konstrukcją. Budowa obiektu rozpoczęła się w 1965 roku i zakończyła 6 lat później. Co ciekawe, była to jedna z niewielu inwestycji w Polsce, którą budowano od góry. Budowlańcy bowiem korzystając z rozwiązań zza granicy, postanowili na początek postawić dwa filary, aby później połączyć je piętrami. W efekcie powstał wieżowiec o 72 metrach wysokości, mający 17 kondygnacji i 13 500 metrów kwadratowych powierzchni.

Co ciekawe, jako że budowa przypadała na trudne czasy PRL-u kiedy to brakowało niemalże wszystkiego, w trakcie wykańczania budynku pojawił się pewien problem. Okazało się, że brakuje osłon do lamp. Postanowiono więc skorzystać z garnków, które pełnią swoją nietypową funkcję do dziś. Sprawdź naszą galerię zdjęć i dowiedz się, jak wygląda kultowy symbol PRL-u w centrum Gdańska.

Co dziś skrywa Zieleniak w Gdańsku? To zabytek z kultową historią

Projekt Zieleniaka mimo wielu kontrowersji zapisał się w historii i dziś uznawany jest za zabytek. Na ten moment pełni funkcję biurowca, w którym pracuje sporo osób z kilkudziesięciu firm. Co ciekawe, w 2006 roku pojawił się pomysł przebudowy budynku, lecz do tej pory projekt nie doczekał się realizacji.