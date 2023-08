"Wszyscy na drodze to debile”! Piotr Rubik ostro skrytykował kierowców w USA

Od rozstania z Antkiem Królikowskim (34 l.), czyli od 1,5 roku, utrzymanie synka spoczywa na barkach Asi. Co prawda wystąpiła o alimenty, ale jej mąż ich nie płaci, bo jak sam mówi - przekracza to jego możliwości finansowe.

- Alimentów, które wyznaczył sąd, przyglądając się jego możliwościom zarobkowym (Antek potrafi zarobić 300 tysięcy w 3 tygodnie), dalej nie płaci. To ja opiekuje się, utrzymuję i wychowuję naszego syna, bez jakiejkolwiek pomocy z jego strony. Cierpliwie czekam na decyzje prokuratury i sądu - odpowiedziała na naszych łamach Opozda.

Joanna Opozda reklamuje wakacje na Bali. Chcesz spędzić z nią urlop? Przygotuj się na spory wydatek

Aktorka, by zarobić, rozpoczęła współpracę z jednym z biur podróży i reklamuje wyjazd na Bali w swoim towarzystwie. „Asia zabierze Was na wyprawę na Bali, aby pokazać Wam najpiękniejsze miejsca na tej wyspie!" - czytamy na stronie organizatora wycieczki.

Cena wyjazdu to 1790 dolarów, czyli 7400 zł. W cenie jest zapewniony transfer z lotniska, zakwaterowanie w pokoju, wyżywienie, bilety wstępu do najważniejszych atrakcji i oczywiście towarzystwo Opozdy. Za przelot musimy jednak zapłacić sami, a to dodatkowe 5-6 tys. złotych. Gdy podsumujemy wszystkie wydatki, wychodzi nam ponad 13 tys. zł. Aktorka, jako osoba promująca wyjazd i „największa atrakcja", może liczyć na spore wynagrodzenie i oczywiście darmowe wakacje.

