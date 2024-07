Afera! Doda narobiła szumu i pokazała TAKIE zdjęcia. Teraz się tłumaczy

Doda kilka miesięcy temu zdradziła, że razi ją zachowanie karmiących piersią mam, które nie zasłaniają się, kiedy podają dziecku pokarm. Robienie tego w miejscu publicznym uznała za bardzo intymne, nie dla oczu postronnych. Według niej kobiety z dziećmi u piersi powinny się zasłaniać.

- Nie wiem też, czy ludzie się czują okej w momencie, w którym ktoś nie zasłania się, karmiąc swoje dziecko, tylko po prostu gołą pierś wystawia w miejscu publicznym, bo jednak jest to część intymna kobiety i rozumiem, że dziecko jest głodne, ale jest milion innych sposób, żeby się zasłonić czy pójść w inne miejsce, a nie powodować, by wszyscy patrzyli na ten sutek - stwierdziła Doda w rozmowie z Pomponikiem.

Te słowa nie zostały dobrze odebrane.

Doda w skąpym wdzianku, w sieci posypały się komentarze

Teraz burza rozgorzała na nowo. Doda opublikowała na swoich profilach na Instagramie i Facebooku zdjęcia (znajdziecie je na końcu), do których pozowała ubrana tylko w kuse szorty mocno eksponujące nogi, pośladki i brzuch oraz pasek na biuście. "Top" nie przykrywał całych krągłości, co natychmiast wytknęli gwieździe obrońcy karmiących piersią mam.

"Jak jej nie wstyd!!! A się burzy jak matka dziecko karmi piersią!!!" - czytamy. Doda postanowiła odpowiedzieć na uwagi internautów.

Doda się tłumaczy. Chodziło jej o dobro karmiących mam

Jak czytamy na Jastrząb Post, Doda podkreśliła, że ma prawo do własnego zdania. "Gdyby kobiety miały świadomość, ilu zboczeńców i zdeprawowanych ludzi widok niemowlęcia ssącego, czy sutka, nie tyle obrzydza, ale wzbudza chore emocje, to same by zrozumiały, żeby chronić siebie i dziecko. Ale to nie moja sprawa" - miała napisać.

I dodać: "A porównywanie tego zdjęcia do karmienia dziecka w restauracji jest mniej więcej tak samo idiotyczne jak to, że moje dwie okładki 'Playboya' są przyzwoleniem do latania nago po ulicy innych lasek". Ma rację?

Zobacz więcej zdjęć. Doda jak Megan Fox? Czarne włosy i te oczy!

